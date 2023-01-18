Кыргызский спортсмен стал двукратным чемпионом мира по джиу-джитсу

Генеральный консул КР в Чикаго Болотбек Борбиев поздравил кыргызстанского спортсмена Алмаматова Билимбека с золотой медалью чемпионата мира по джиу-джитсу IBJJF, прошедшего в период с 7 по 11 декабря 2022 года в США. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"В чемпионате мира приняли участие свыше 5000 лучших спортсменов со всего мира. Билимбеку Алмаматову удалось второй раз завоевать золотую медаль чемпионата мира по джиу-джитсу IBJJF.

Генеральный консул КР в Чикаго Болотбек Борбиев поздравил чемпиона мира с исторической наградой, отметив, что Билимбек проявил настоящий спортивный характер и доказал всему миру, что кыргызстанские спортсмены достойны высоких мировых наград.

Следует отметить, что Билимбек Алмаматов является двукратным чемпионом мира, а также призером множества различных соревнований в данном виде спорта".