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Кыргызский спортсмен стал двукратным чемпионом мира по джиу-джитсу

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Генеральный консул КР в Чикаго Болотбек Борбиев поздравил кыргызстанского спортсмена Алмаматова Билимбека с золотой медалью чемпионата мира по джиу-джитсу IBJJF, прошедшего в период с 7 по 11 декабря 2022 года в США. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"В чемпионате мира приняли участие свыше 5000 лучших спортсменов со всего мира. Билимбеку Алмаматову удалось второй раз завоевать золотую медаль чемпионата мира по джиу-джитсу IBJJF.

Генеральный консул КР в Чикаго Болотбек Борбиев поздравил чемпиона мира с исторической наградой, отметив, что Билимбек проявил настоящий спортивный характер и доказал всему миру, что кыргызстанские спортсмены достойны высоких мировых наград.

Следует отметить, что Билимбек Алмаматов является двукратным чемпионом мира, а также призером множества различных соревнований в данном виде спорта".


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URL: https://www.vb.kg/426364
Теги:
США, чемпионат мира, Кыргызстан
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