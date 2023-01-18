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В Кыргызстане более 65 тысяч предпринимателей стали применять ККМ

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В течение 2022 года количество применяющих контрольно-кассовые машины предпринимателей увеличилось в три раза, составив на сегодняшний день 65 тыс. 422 субъекта. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

"Такое трехкратное увеличение применяющих ККМ субъектов стало результатом проведенных налоговыми органами разъяснительных мероприятий, а также бесплатной раздачи предпринимателям гибридных ККМ в количестве более 10 тысяч штук.

Свой положительный вклад в развитие системы применения ККМ внесла также стимулирующая лотерея Налоговой службы "Требуй чек – выиграй приз!". В ходе акции граждане активно начали требовать кассовые чеки за реализацию товаров, работ и услуг.

В 2023 году ГНС продолжит активную работу по установлению кассовых аппаратов у предпринимателей, обязанных работать с ККМ.

Напомним, что 1 марта 2023 года истекает срок использования ККМ без функции работы с фискальным модулем.

В связи с этим Налоговая служба призывает предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере торговли и услуг и обязанных применять ККМ, до указанного срока обеспечить модернизацию или обновление используемой ККМ.

Использование ККМ создает условия для справедливой уплаты налогов и прозрачного ведения бизнеса, избавляет предпринимателя от оформления целого комплекта кассовой отчетности".


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URL: https://www.vb.kg/426368
Теги:
ГНС, Кыргызстан, предприниматель
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