Мэрия Бишкека "избавилась" от двух фудтраков

Управление по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек продолжает работу по "очистке" столицы от самовольно установленных объектов. Сотрудниками управления выдаются уведомления о добровольном демонтаже.

Так, добровольно демонтирован пункт быстрого питания на колёсах (фудтрак), расположенный на пересечении улиц Уметалиева и Рыскулова.

Кроме того, муниципальную территорию покинул павильон по улице Московская.

На основании ранее выданного уведомления добровольно демонтирован пункт быстрого питания на колёсах (фудтрак) "Эки Дос" на проспекте Чуй и бульвара Молодой Гвардии возле кинотеатра "Октябрь"".