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Мэрия Бишкека "избавилась" от двух фудтраков

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Управление по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек продолжает работу по "очистке" столицы от самовольно установленных объектов. Сотрудниками управления выдаются уведомления о добровольном демонтаже.

Так, добровольно демонтирован пункт быстрого питания на колёсах (фудтрак), расположенный на пересечении улиц Уметалиева и Рыскулова.

Кроме того, муниципальную территорию покинул павильон по улице Московская.

На основании ранее выданного уведомления добровольно демонтирован пункт быстрого питания на колёсах (фудтрак) "Эки Дос" на проспекте Чуй и бульвара Молодой Гвардии возле кинотеатра "Октябрь"".


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URL: https://www.vb.kg/426369
Теги:
мэрия, Бишкек, демонтаж
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