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Пункты пропуска на границе с КНР будут временно закрыты

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- Бакыт Басарбек
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По инициативе китайской стороны в связи с празднованием в КНР праздника Весны пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный", расположенные на кыргызско-китайском участке государственной границы, с 21 по 24 января 2023 года будут временно закрыты. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

Пропуск лиц, транспортных средств и грузов через КПП "Иркештам-автодорожный" возобновится 25 января 2023 года.

В этот же день возобновится пропуск транспортных средств и грузов через КПП "Торугарт - автодорожный".

Пограничная служба ГКНБ КР напоминает, что пункт пропуска "Торугарт - автодорожный" продолжает функционировать в соответствии с особым алгоритмом, предусматривающим только перемещение транспортных средств и грузов из Китайской Народной Республики в Кыргызскую Республику.


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URL: https://www.vb.kg/426371
Теги:
ГКНБ, граница, Китай, Кыргызстан
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