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В Баткене 30 семей получили новое жилье и по 100 тысяч сомов (видео)

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- Бактыгуль Акжолова
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Полным ходом идет строительство домов в Баткенской области. Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков.

По его данным, сегодня, 18 января 2023 года, сданы в эксплуатацию 30 домов. Полностью завершено строительство 45 домов.

"Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев вручил владельцам домов по 100 тысяч сомов от имени президента Садыра Жапарова.

В недостроенных домах работа проделана на 80-90 процентов. Поставлена задача уже в марте завершить работы по строительству жилья и сдать его собственникам.

В ближайшие 10 дней будет завершено строительство еще около 30 домов", - говорится в сообщении Орунбекова.


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URL: https://www.vb.kg/426374
Теги:
Баткенская область, президент, приграничные конфликты, жилье, пострадавшие
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