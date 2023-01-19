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Соцфонд отчитался об инвестициях за 2022 год

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Социальным фондом из средств ГНПФ за январь-декабрь месяцы 2022 года были инвестированы в государственные ценные бумаги (ГЦБ) 6 506 781,7 тысячи сомов с доходностью в пределах 12,5-16,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Соцфонда КР.

"Часть средств ГНПФ была размещена в депозитные вклады коммерческих банков в сумме 4 130 937,0 тысячи сомов со сроком обращения 12 месяцев и 18 месяцев, при этом процентные ставки доходности составили в пределах 13,0-18,5% годовых.

Таким образом, за прошедший период инвестировано средств ГНПФ всего на сумму 10 616 718,7 тысячи сомов.

В отчетном периоде было погашено ГЦБ на сумму 1 637 788,5 тыс. сом и депозиты на сумму 4 840 000,0 тысячи сомов.

По ранее инвестированным денежным средствам ГНПФ за январь-декабрь месяцы 2022 года были получены следующие доходы:

- доход от размещенных ГЦБ в размере 2 928 562,5 тысячи сомов;

- процентный доход по депозитным вкладам за период составил 630 371,7 тысячи сомов;

- доход от начисленных процентов на ежедневные остатки денежных средств на счетах ГНПФ составил 12 899,3 тысячи сомов.

Итого за январь-декабрь 2022 года получен доход от инвестирования средств ГНПФ на сумму 3 571 833,5 тысячи сомов".


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URL: https://www.vb.kg/426377
Теги:
инвестиции, Кыргызстан, Социальный фонд
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