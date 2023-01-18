При поддержке ТИКА реализован проект по установке теплицы для КТУ "Манас"

Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (ТИКА) в рамках проекта развития человеческих ресурсов реализовало проект по установке теплицы на площади 1000 квадратных метров на территории кампуса Кыргызско-Турецкого университета "МАНАС" в городе Бишкек.

"Для того чтобы овощи в теплице созревали круглый год, гарантируя качество и безопасность, установлены все требуемые условия, материалы и оборудование.

Студенты сельскохозяйственного факультета КТУ "МАНАС" теперь сами выращивают овощи. Благодаря их труду овощи из теплицы подаются на столы в университетской столовой.

Декан сельскохозяйственного факультета КТУ "МАНАС" доктор наук, профессор Атилла Дурсун заявил, что в теплице, созданной на территории кампуса при содействии TИKA и поддержке ректората КТУ "МАНАС", студенты сельскохозяйственного факультета имеют возможность учиться, практиковаться и проводить исследования, а также сами выращивать овощи.

Дурсун проинформировал, что такие овощные культуры, как помидоры, перец, огурцы, баклажаны, капуста, брокколи, лук и шпинат, выращенные студентами сельскохозяйственного факультета, используются в университетской столовой.

"Выращивание овощей в теплице стало чрезвычайно выгодным," – отметил Дурсун.

Значимые реализованные проекты ТИКА за 2021-2022 год в Кыргызской Республике

Так, по инициативам Бишкекского координационного офиса программ TİKA в Кыргызстане с 1993 года было реализовано более 1000 проектов во всех секторах жизнедеятельности.

Один из социально важных проектов ТИКА в Кыргызстане является строительство современной больницы кыргызско-турецкой дружбы на 72 койки в центре Бишкека. В больнице, которая служит кыргызскому народу, есть компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и рентген оборудование. В клинике работает с 2021 года специалисты из двух стран. В больнице проводят высокотехнологичные операции, что позволит гражданам Кыргызстана лечиться, не выезжая за рубеж.

Кроме этого, 2021 году в Национальной библиотеке Кыргызской Республики имени Алыкула Осмонова к 90-летия выдающегося писателя Чынгыза Айтматова был создан Кыргызско-Турецкий центр культуры имени Чынгыза Айтматова. Помещения Центра были отремонтированы и оборудованы книжными шкафами на 14000 книг и компьютерами и для Центра было передано 3500 книг.

ТИКА предоставила Национальной киностудии "Киргизфильм", названной в честь выдающегося кыргызского кинорежиссера и первого Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Турции Толомуша Океева, аппаратный комплекс "Blackmagic Cintel Scanener" для оцифровки архивных кинолент "Кыргызфильма"

Также в регионах по линии ТИКА, 2021 году в Жалал-Абадском университете экономики и предпринимательства была создана "Учебная кухня культур тюркского мира" для будущих поваров и кондитеров, предоставлена новейшее оборудования для лапароскопии в Ошскую Областную Клиническую Больницу и отремонтирована Баткенская Областная Инфекционная Больница.