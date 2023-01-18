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ТИКА профинансировало ремонт автомастерской и футбольного поля ПЛ №3

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (ТИКА) поддержало проект по ремонту и оснащению новейшим оборудованием автомастерской, а также капитальный ремонт поле для мини-футбола открытого типа на базе профессионального лицея №3 в городе Бишкек.

"В рамках проекта развития человеческого развития завершен ремонт и оснащён самым необходимым современным оборудованием для занятия учеников автомастерская ПТУ № 3.

Сегодня в училище, основанном в 1942 году, обучаются и получают практические занятия будущие программные инженеры, машиностроители, энергетики, токари, сварщики и полиграфисты.

Директор ПЛ №3 Шайбек Билалов после завершения проекта в своей речи подчеркнул, что выпускникам училища не стоит переживать по поводу трудоустройства.

"70 процентов уроков в нашем училище практические, а 30 процентов теоретические. ТИКА реализовала два важных проекта в нашем лицее: первое – провела капитальный ремонт поле для мини-футбола и второе - отремонтировало ремонтную мастерскую и оборудовало ее необходимым оборудованием. В мастерской есть даже устройство для программирования автоключей и электронный тестер аккумуляторов. За что мы им очень благодарны." – отметил он.


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URL: https://www.vb.kg/426381
Теги:
студенты, Турция, Бишкек, Помощь
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