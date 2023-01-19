Кабмин рекомендовал госбанкам активно поддерживать компанию "Фарма Нур"

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев ознакомился с деятельностью общества с ограниченной ответственностью "Фарма Нур" и призвал руководителей фондов развития и государственных банков активно поддерживать развитие отечественной фармацевтической промышленности. Об сообщает пресс-служба кабмина КР.

"Подписанные главой государства указы и законы о защите и поддержке предпринимателей создают благоприятные условия для улучшения бизнес-среды и инвестиционного климата", - сказал Бакыт Торобаев.

Отметим, что импорт составляет 97% местного фармацевтического рынка, А отечественное производство составляет всего 3%.

Предприниматели отметили, что при сохранении имеющейся динамики фармацевтическая компания "Фарма Нур" к 2027 году планирует занять до 35% рынка. Сейчас на предприятии, из-за отсутствия финансирования, производится всего 4 вида препаратов. Фактически же предприятие имеет возможность производить порядка 30 видов различных медицинских препаратов", - говорится в сообщении кабмина.