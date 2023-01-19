Как не стать жертвой грибковой инфекции. Приступаем с врачом к обороне!

О самых распространенных сегодня грибковых заболеваниях, о методах профилактики кожных заболеваний, как себя вести, чтобы не стать жертвой грибковой инфекции, рассказал в интервью vb.kg Дилмурат уулу Тилек, завуч кафедры дерматовенерологии КГМА имени Ахунбаева, врач-дерматовенеролог бишкекского МЦ ЮРФА.

- В последнее время очень часто говорят о грибковых заболеваниях. По телевизору например, едва ли не ежедневно рекламируют средства для профилактики и лечения грибка ногтей. Что собой представляют эти заболевания?

- По-другому их называют микозы. По данным медицинских исследований, на сегодняшний день грибковые заболевания - одни из самых распространенных, от них страдает каждый пятый житель нашей планеты. Недостатка больных с такими заболеваниями у нас тоже нет.

Все грибковые заболевания делятся на две группы: поверхностные и глубокие микозы. Поверхностные микозы, называемые в народе лишаями, микозы ногтевых пластинок легко обнаружить при осмотре больного. Глубокие же микозы (их около 20 видов) поражают внутренние ткани, они как бы подтачивают организм изнутри, дестабилизируя функции наиболее уязвимых органов.

В нашей стране больных с грибковыми заболеваниями много еще и потому, что мы живём в горной местности, и у каждой третьей-четвертой семьи имеется скот. А лишай чаще встречается у людей, соприкасающихся с крупным рогатым скотом. Но много и тех, кто занимается спортом, в частности, борцов. Из-за высокой контагиозности грибковой инфекции на матах образуются колонии грибков, которые через открытые поры легко проникают в кожу человека.

Грибки могут передаваться от животного к человеку и от человека к человеку. Например, можно заразиться от кошки так называемой микроспорией. Это грибковое заболевание, при котором поражаются кожа и волосы, в редких случаях - и ногтевые пластинки. Заболевание известно также как "стригущий лишай", что обусловлено особенностями его проявления. Попав на кожу, гриб внедряется в нее и начинает размножаться.

Еще есть такое заболевание, как трихофития, которое тоже передаётся от животных человеку, но его переносчиком может быть и человек. Заболевание отличается высокой заразностью и также поражает кожу, волосы и ногти.

Грибковая инфекция, или микоз стоп – одно из самых распространённых заболеваний стоп, ногтей, межпальцевого пространства. Однако не все пациенты могут сразу понять, что у них развивается болезнь, поэтому не спешат на прием к врачу. Приходят, когда проблема становится заметной. Это, конечно, усложняет и увеличивает срок лечения.

-Как вовремя распознать грибковое заболевание, каковы его симптомы и признаки?

- Одни из первых симптомов, например, микоза стоп - покраснение, чувство зуда и жжения кожи стоп, трещины на коже между пальцами. Стоит обратить внимание и на ногти: изменяется толщина ногтевой пластины, ее цвет, структура. Ногти становятся утолщенными или ломкими, крошатся. Кожа вокруг ногтей становится красной, появляется отек околоногтевого валика. Может появиться специфический запах. Поэтому, если у человека возникло хоть малейшее подозрение на микологическую инфекцию, необходимо обратиться к специалисту.

Микроспория начинается с появления на коже небольшого красного пятна. Этот участок чешется, но в большинстве случаев не беспокоит человека. Если не начать лечение на этом этапе, то территория поражения постепенно увеличивается, появляется зуд, который заставляет круглосуточно расчесывать пораженные места. При постоянном расчесывании грибки уже в течение недели попадают на другие участки кожи.

Если стригущий лишай, например, поражает волосистую часть головы, то на участке, куда попал грибок, портятся волосы. Вначале они становятся тусклыми, теряют объем. Со временем начинают выпадать, обламываются из-за разрушения структуры на уровне 5-8 мм. При микроспории у животных выпадает шерсть. Поэтому при обнаружении проплешин, изменении шерсти, покраснении кожи у животного его следует показать ветеринару.

- Но почему это происходит? Где и как?

- В зоне риска - общественные места, водные комплексы спортивные учреждения, особенно раздевалки, парилки, бани, пляж. Хочу напомнить, что нельзя носить чужую обувь, ходить босиком в общественных местах. Не стоит забывать о дезинфекции маникюрных принадлежностей.

- А если лишай не лечить, чем болезнь может закончиться?

- Грибок – не простуда, сам не проходит, а только захватывает новые "территории" и переходит в запущенную форму, более тяжелую, например, с поражением волосяных фолликул и уже никогда там, где они выпадают, не будет волос, потому что ростковая зона умирает, и вместо кожи образуется рубцевание.

- Имеет ли значение сезонность в увеличении или снижении количества обратившихся к вам за помощью?

- В течение месяца с данной проблемой к нам обращается примерно 15-20 человек. В летнее время года пациентов чуть меньше, их больше весной и осенью, в период авитаминоза. Но болезнь развивается не всегда и не у всех. Наша кожа – это большой иммунный орган. У кого-то при контакте с грибами симптомы сразу начнут активно проявляться, а у кого-то нет, так как иммунная защита его кожи сильнее. Однако даже когда мы диагностируем условно-патогенный грибок у пациента, все равно рекомендуем соблюдать личную гигиену: пользоваться индивидуальным бельем, мочалкой, полотенцем и т.д.

- Чем чревато самолечение?

- Определить грибковое заболевание и назначить лечение может только врач. Например, измененные ногтевые пластины не всегда говорят о грибковом поражении ногтей. Так, поражение ногтевых пластин встречается при гипо- и авитаминозах, анемии, псориазе, травматическом поражении и других патологиях. А если человек сам чем-нибудь полечится, то стирается вся клиническая картина заболевания, что существенно усложняет дальнейшую постановку диагноза. Более того, неправильно подобранная терапия может существенно увеличить срок лечения заболевания. И что важно знать: заразиться микозами можно при постоянном контакте с носителем грибка. Больные

представляют опасность для своих близких, в том числе детей, которые могут заразиться через общие предметы домашнего обихода.

Больному, который обращается в наш центр, в обязательном порядке мы проводим лабораторное исследование на вид возбудителя микологической инфекции, а при необходимости и другие. И только потом назначаем лечение.

- В чем заключается профилактика грибковых заболеваний?

- В соблюдении нескольких простых правил:

- поддержание личной гигиены, особенно при посещении общественных мест досуга и спорта; в спортзалах необходимо обрабатывать маты специальными средствами;

- уход за ногтями и кожей стоп. Не нужно стричь ногти слишком коротко, но и не следует их чрезмерно отращивать;

- носить обувь, которая не сдавливает ногу;

- при ранее перенесенном микозе необходимо по назначению врача применять противогрибковые средства в качестве профилактики;

- во избежание заражения микозом, передающимся от животных, важно избегать контактов с уличными животными, что в особенности касается детей. Провакцинировать домашних питомцев.