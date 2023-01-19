Запад готовит Путину ловушку?

Западная разведка полагает, что президент России Владимир Путин в скором времени может объявить о второй волне мобилизации, в ходе которой будет призвано до полумиллиона человек. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.

По данным СМИ, весной Москва начнет многостороннюю атаку, которая должна будет отвлекать украинские войска от Донецка и Луганска. Кроме того, как пишет The Times, Россия может организовать новое наступление на север Украины с территории Беларуси. По этой причине, кстати, украинская армия начала укреплять фортификационные сооружения на границе с Беларусью.

Президент Украины Зеленский также в своем видеообращении заявил, что Россия готовит новое полномасштабное наступление, отметив, что западные партнеры должны усилить военную помощь Украине.

Впрочем, запад и сам не прочь помочь, о чем свидетельствуют заявления лидеров и высокопоставленных чиновников стран НАТО. Так, глава Национальной разведки США Эврил Хейнс во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) прямо заявила, что необходимо приложить все усилия для поддержки Киева. "Мы делаем это не только ради самой Украины, мы делаем это в наших собственных интересах", - сказала она.

На этом же форуме канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что конфликт на Украине закончится, если Россия потерпит поражение. "Чтобы война закончилась, Россия должна проиграть. Вот почему постоянно поставляем Украине большое количество вооружений", - отметил он.

В Москве между тем опровергли информацию о повторной мобилизации и соответственно полномасштабном наступлении. "Слухи о новой волне мобилизации нагнетаются искусственно из-за рубежа", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Стоит отметить, что даже если информация западной разведки о наступлении российских войск – утка, то появилась она очень вовремя. Так ряд западных стран уже выразили готовность оказать помощь Украине военной техникой: танками, в том числе немецкими "Леопардами", бронетехникой, снарядами, зенитно-ракетными установками "Патриот", автоматами, патронами и так далее.

К слову, палата представителей США приняла проект бюджета на следующий год, из которых почти 45 миллиардов долларов в нем выделено на помощь Украине. В целом, с начала военного конфликта между Россией и Украиной зарубежные страны и международные организации оказали Киеву помощь на общую сумму более 150,8 млрд долларов. Почти треть - 48,5 млрд долларов пошли на украинские военные нужды.

При такой значительной военной помощи Украине в России скорее всего прекрасно осознают, что запад делает все возможное для эскалации вооруженного конфликта между двумя странами. Тем более, и западные эксперты в один голос говорят, что "поставки Киеву тяжелого вооружения от западных союзников толкает Украину в пропасть длительного конфликта".

Не исключено, что командование вооруженных сил РФ это также понимает и серьезно подумывает о полномасштабном наступлении. По крайней мере, перестановки в командовании армией РФ наводят на определенные размышления. Так командующим объединенной группировкой войск в Украине стал бывший начальник генштаба Валерии Герасимов. Ранее занимавший этот пост Сергей Суровикин стал его заместителем. Еще два новых заместителя командующего - главком сухопутных войск Олег Салюков и замначальника генштаба Алексей Ким. В Минобороны РФ прокомментировали эти назначения, заявив, что "повышение уровня руководства спецоперацией связано с расширением масштаба решаемых задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск". Интересно, что в военном ведомстве сами того не понимая, выдали ключевые слова "расширение масштаба решаемых задач".

Есть мнение, что в этой геополитической игре как раз и полномасштабного наступления российской армии и добивается запад. Так как, в этом случае есть вероятность, что Россия еще больше и глубже увязнет в этой войне, последствия от которой могут быть еще более катастрофическими для нее. Впрочем, возможно наступления и не получится избежать из-за, как уже выше говорилось, значительной военной поддержки стран НАТО Украине. Только одни США, напомним, выделяют в 2023 году 45 млрд долларов. Даже если Россия и не планирует наступления, то с таким вооружением ВСУ точно не будут сидеть сложа руки – провокации неизбежны.

В этой ситуации только один вариант был бы выгоден России – закрепиться на нынешних рубежах, всеми силами удержаться на них и начать переговоры с Зеленским, дав ему понять, что дальнейшее продолжение конфликта бессмысленно и выгодно только третьим странам, которым крайне удобно сейчас загребать жар чужими руками, а точнее пушечным мясом обеих стран. Пойдет ли на такой вариант президент РФ Путин сейчас трудно сказать. Если нет, то можно с уверенностью сказать, что он попался в западную ловушку.