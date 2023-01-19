В Оше будет проходить выставка венгерского художника Ороса Иштвана

Сегодня в Ошском областном музее изобразительных искусств имени Т.Садыкова состоится открытие выставки венгерского художника Иштван Орос "ГРАФИКА, ПЛАКАТЫ, АНАМОРФОЗЫ". Об этом нашему изданию vb.kg сообщили организаторы мероприятия.

Выставка организована посольством Венгрии в КР и приурочена к 30-й годовщине установления дипломатических отношений между Венгрией и Кыргызстаном.

В мероприятии примут участие общественность и администрация города Ош и Ошской области, деятели искусства, художники, студенты художественных факультетов, а также чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в КР господин Дороги Шандор.

Познакомиться с работами венгерского художника уже успели жители и гости города Бишкек - выставку представили посетителям в декабре 2022 года в Молодежном центре одного из столичных университетов.

На выставке будут представлены более 40 работ художника, среди которых "Вавилон", "Анаморфоз Посла", "Носорог", "Столб из Коринфа", "Остров" и многие другие.

Выставка продлится до 8 февраля. Время работы выставки: с 9:00 до 17:00 часов.

Справка: Иштван Орос – венгерский художник-график, плакатист и мультипликатор, член Венгерской Академии Искусств и призер международных фестивалей. В своих картинах, отсылающих зрителя к гравюрам 19 века, Иштван Орос использует различные оптические иллюзии и двойные смыслы и изображает невозможные фигуры и анаморфозы, которые и создают его неповторимый стиль и особый, ни с чем не сравнимый почерк.