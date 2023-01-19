Погода
$ 86.20 - 87.20
€ 93.72 - 94.72

Более миллиона сомов заплатят госслужащие за ложные сведения в декларации

121  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Органами прокуратуры города Бишкека проведены проверки государственных и муниципальных служащих о не предоставлении в установленные сроки единой налоговой декларации и об указании недостоверных сведений в ней, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Кыргызстана.

По результатам проверки составлено 303 протокола о правонарушении в отношении должностных лиц государственных и муниципальных органов по статье 438 Кодекса о правонарушениях Кыргызской Республики. По 247 делам о правонарушении на сегодняшний день судами приняты решения и на служащих наложены взыскания в виде штрафов на общую сумму 1 миллион 89 тысяч сомов, остальные производства находятся на стадии рассмотрения. На сегодняшний день из общей суммы наложенных штрафов указанными служащими оплачено 851 тысяча сомов.

Большинство правонарушителей являются государственными служащими – 241 человек, из них 174 сотрудника правоохранительных органов, муниципальные служащие - 62, аким одного из административных районов Бишкека, заместитель начальника УПСМ по ГУВД столицы, директор КП "Бишкектеплоэнерго" и другие руководящие лица государственных органов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426389
Теги:
аким, закон, суд, штраф, Кыргызстан, правоохранительная система, Генеральная прокуратура, ГУВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  