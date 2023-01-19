Более миллиона сомов заплатят госслужащие за ложные сведения в декларации

Органами прокуратуры города Бишкека проведены проверки государственных и муниципальных служащих о не предоставлении в установленные сроки единой налоговой декларации и об указании недостоверных сведений в ней, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Кыргызстана.

По результатам проверки составлено 303 протокола о правонарушении в отношении должностных лиц государственных и муниципальных органов по статье 438 Кодекса о правонарушениях Кыргызской Республики. По 247 делам о правонарушении на сегодняшний день судами приняты решения и на служащих наложены взыскания в виде штрафов на общую сумму 1 миллион 89 тысяч сомов, остальные производства находятся на стадии рассмотрения. На сегодняшний день из общей суммы наложенных штрафов указанными служащими оплачено 851 тысяча сомов.

Большинство правонарушителей являются государственными служащими – 241 человек, из них 174 сотрудника правоохранительных органов, муниципальные служащие - 62, аким одного из административных районов Бишкека, заместитель начальника УПСМ по ГУВД столицы, директор КП "Бишкектеплоэнерго" и другие руководящие лица государственных органов.