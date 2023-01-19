Акылбек Жапаров ознакомился с деятельностью ОАО "Кыргызнефтегаз"

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область принял участие в церемонии открытия нового здания родильного дома в Ноокенском районе. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

По данным пресс-службы, двухэтажное здание рассчитано на 50 коек и включает 3 родильных зала, операционный блок и палаты.

Акылбек Жапаров отметил, что в 2023 году основной упор будет сделан на строительство социальных объектов, в том числе больниц и медицинских центров.

Далее глава кабмина ознакомился с деятельностью открытого акционерного общества "Кыргызнефтегаз", а также принял участие в открытии обновленного профилактория предприятия.

Отметим, что за год более 800 сотрудников открытого акционерного общества "Кыргызнефтегаз" проходят лечение в данном профилактории".