В отношении главы жилкооператива "Муслим" возбуждено уголовное дело

На главу жилищного кооператива "Муслим" с декабря прошлого года было подано 8 заявлений. Об этом сообщает пресс-служба УВД города Оша.

По данным пресс-службы, в отношении вышеуказанной гражданки было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и она была задержана.

"Гражданин Т.Б. отдал женщине 1 миллион 600 тысяч сомов на покупку дома. Второй заявитель передал 210 тысяч сомов на покупку автомобиля. На сегодняшний день поступило 8 заявок аналогичного содержания. По оперативной информации, число пострадавших может быть намного больше, и они не только жители Оша, но и других регионов республики".