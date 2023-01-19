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В отношении главы жилкооператива "Муслим" возбуждено уголовное дело

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- Назгуль Абдыразакова
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На главу жилищного кооператива "Муслим" с декабря прошлого года было подано 8 заявлений. Об этом сообщает пресс-служба УВД города Оша.

По данным пресс-службы, в отношении вышеуказанной гражданки было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и она была задержана.

"Гражданин Т.Б. отдал женщине 1 миллион 600 тысяч сомов на покупку дома. Второй заявитель передал 210 тысяч сомов на покупку автомобиля. На сегодняшний день поступило 8 заявок аналогичного содержания. По оперативной информации, число пострадавших может быть намного больше, и они не только жители Оша, но и других регионов республики".


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URL: https://www.vb.kg/426392
Теги:
задержание, мошенничество, Ош, автомобили, жилье
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