Представители КР, Туркмении, РУ, РФ обсудили создание коридора через Каспий

Представители Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана и России в Астрахани обсудили перспективы создания международного мультимодального коридора через Каспий.

Мультимодальный транспортный коридор будет брать начало в Кыргызстане и проходить через территории Узбекистана, Туркменистана, а потом через международный порт Туркменбаши дойдет до России. Грузы будут доставляться на автотрейлерах из Кыргызстана в морской порт Туркменбаши через Узбекистан, затем на автопаромах в Россию через Астраханскую область. Об этом сообщает CentralAsia.

По словам начальника управления автомобильного и железнодорожного транспорта Министерства транспорта Кыргызской Республики Адылбека Акматова, Кыргызстан приложит все усилия, чтобы этот коридор заработал.

По словам заместителя председателя правительства Астраханской области Дениса Афанасьева, участие Кыргызстана очень важно, потому что в Кыргызстане формируется очень серьезная грузовая база, которая тяготеет к этому маршруту.

Федеральное правительство России начало финансировать проект по модернизации портов в Астраханской области. Также идут работы по углублению Волго-Каспийского канала.

Как сообщают СМИ Туркменистана, за 11 месяцев прошлого года по Международному транспортному коридору "Север – Юг" через Туркменистан перевезли более 60 тысяч тонн грузов. Через Иран в страны Южной Азии и Персидского залива доставили 220 контейнеров. Годом ранее цифра была значительно ниже: всего перевезли 700 тонн. Увеличились объемы перевозимого цемента, химических изделий, удобрений и бумаги. По итогам прошлого года на морские порты Астрахань и Оля (устье Волги) пришлось почти три миллиона тонн различных грузов.