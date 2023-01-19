На Западном автовокзале в Бишкеке произошел крупный пожар

В Бишкеке рано утром 19 января на Западном автовокзале произошел крупный пожар.

Как сообщила пресс-служба МЧС, пожар возник в магазинах и столовой, расположенных на первом этаже. Площадь возгорания составила 260 кв.м.

Для тушения огня были привлечены 4 пожарных расчета, 1 штаб, 1 экипаж МВД, 1 бригада "скорой помощи", 1 бригада РЭС, 1 сотрудник Госэкотехинспекции. Пожар был локализован в 5.56, а в 8.54 полностью потушен. Пострадавших нет. В настоящее время выясняется причина возникновения ЧП и устанавливается сумма ущерба.

В Министерстве транспорта и коммуникаций сообщили, что пожар в здании ГП "Кыргыз автобекети" возник в 04.45 в одном из коммерческих помещений под столовой. "Со стороны дежурного электрика и охранников после возгорания были сразу предприняты меры по локализации пожара путем разбивания стекол помещения и вызова на место пожарных, которые прибыли через 20 минут после возгорания и потушили пожар", - рассказали в Минтрансе.

По предварительной версии, пожар произошел из-за оставленного включенным обогревателя. "До этого под роспись была проведена разъяснительная работа по стороны ГП "Кыргыз автобекети" по мерам предосторожности. Создана комиссия, которая выяснит причины пожара", - добавили в Минтрансе.