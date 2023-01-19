Погода
$ 86.20 - 87.20
€ 93.72 - 94.72

На Западном автовокзале в Бишкеке произошел крупный пожар

174  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке рано утром 19 января на Западном автовокзале произошел крупный пожар.

Как сообщила пресс-служба МЧС, пожар возник в магазинах и столовой, расположенных на первом этаже. Площадь возгорания составила 260 кв.м.

Для тушения огня были привлечены 4 пожарных расчета, 1 штаб, 1 экипаж МВД, 1 бригада "скорой помощи", 1 бригада РЭС, 1 сотрудник Госэкотехинспекции. Пожар был локализован в 5.56, а в 8.54 полностью потушен. Пострадавших нет. В настоящее время выясняется причина возникновения ЧП и устанавливается сумма ущерба.

В Министерстве транспорта и коммуникаций сообщили, что пожар в здании ГП "Кыргыз автобекети" возник в 04.45 в одном из коммерческих помещений под столовой. "Со стороны дежурного электрика и охранников после возгорания были сразу предприняты меры по локализации пожара путем разбивания стекол помещения и вызова на место пожарных, которые прибыли через 20 минут после возгорания и потушили пожар", - рассказали в Минтрансе.

По предварительной версии, пожар произошел из-за оставленного включенным обогревателя. "До этого под роспись была проведена разъяснительная работа по стороны ГП "Кыргыз автобекети" по мерам предосторожности. Создана комиссия, которая выяснит причины пожара", - добавили в Минтрансе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426395
Теги:
Минтранском, МЧС, пожар, ущерб, работа
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  