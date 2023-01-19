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Глава кабмина посетил в Джалал-Абадской области ОАО "Нур"

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- Бермет Таалайбекова
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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область ознакомился с деятельностью открытого акционерного общества "Нур". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, основным видом деятельности открытого акционерного общества "Нур" является производство электротехнических приборов, которые реализуются в том числе в Российской Федерации.

Было отмечено, что предприятие стремится освоить новые технологии, в частности производство комплектующих для электромобилей.

Глава кабмина отметил, что промышленные предприятия обеспечивают устойчивое развитие не только региона, но и всей республики, и добавил, что поддержка отечественных предприятий является приоритетным направлением деятельности кабинета министров.

Далее Акылбек Жапаров побывал на месте строительства Академии футбола в городе Джалал-Абаде.

Проект включает строительство двух футбольных полей, общежития, трибуны с раздевалками, а также зала для проведения тренировок.

Председатель кабмина подчеркнул, что подобные проекты должны быть реализованы в каждой области, отметив, что занятия спортом воспитывают характер, укрепляют силу духа и здоровье подрастающего поколения.


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URL: https://www.vb.kg/426399
Теги:
Акылбек Жапаров, Джалал-Абадская область, футбол, кабмин
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