Глава кабмина посетил в Джалал-Абадской области ОАО "Нур"

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область ознакомился с деятельностью открытого акционерного общества "Нур". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, основным видом деятельности открытого акционерного общества "Нур" является производство электротехнических приборов, которые реализуются в том числе в Российской Федерации.

Было отмечено, что предприятие стремится освоить новые технологии, в частности производство комплектующих для электромобилей.

Глава кабмина отметил, что промышленные предприятия обеспечивают устойчивое развитие не только региона, но и всей республики, и добавил, что поддержка отечественных предприятий является приоритетным направлением деятельности кабинета министров.

Далее Акылбек Жапаров побывал на месте строительства Академии футбола в городе Джалал-Абаде.

Проект включает строительство двух футбольных полей, общежития, трибуны с раздевалками, а также зала для проведения тренировок.

Председатель кабмина подчеркнул, что подобные проекты должны быть реализованы в каждой области, отметив, что занятия спортом воспитывают характер, укрепляют силу духа и здоровье подрастающего поколения.