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Морозы проверяют на прочность энергосистемы как КР, так и всех стран ЦА

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Аномальные морозы проверяет на прочность энергосистемы всех стран Центральноазиатского региона. Так, экстремально холодная погода установилась на территориях Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Афганистана и Туркменистана.

К слову, морозы в Туркменистане удивили даже президента России Владимира Путина. "Смотрите, что происходит: в Европе тёплая погода, а в Туркменистане – сегодня разговаривал с президентом Сердаром Бердымухамедовым – минус 25. В Туркменистане! В Узбекистане – минус 23", - сказал на совещании В.Путин.

Перебои со снабжением электричеством и водой наблюдаются в Ашгабате, без света остались северные районы Афганистана.

Сильные морозы превратили улицы столицы Казахстана в настоящий каток, и в соцсетях распространяются видео, как некоторые астанинцы передвигаются по городу на коньках, а в Узбекистане полностью замерз 84-метровый каскадный водопад Сувтушар.

Среди стран региона Узбекистан особо ощутимо пострадал от холодов. Как показали события, энергосистема Узбекистана оказалась не готова к суровым зимним испытаниям, которые вызвали в стране масштабный энергокризис.

В Ташкенте и некоторых регионах из-за холодов пришлось снизить подачу газа, что, в свою очередь, привело к остановке некоторых промышленных предприятий и ТЭЦ, работающих на голубом топливе. В итоге многим узбекистанцам регулярно отключают газ, свет, тепло и воду, кроме этого, временно закрыты все газовые автозаправки, в стране подорожал уголь, ограничено уличное освещение, к преодолению кризисной ситуации привлечены силы и средства Министерства обороны, МВД и МЧС.

За недостаточную подготовку к осенне-зимнему отопительному периоду должностей лишились мэр Ташкента и ряд других чиновников.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев из-за напряженной ситуации в стране был вынужден сократить планировавшийся трехдневный государственный визит в Сингапур до одного дня.

А в Кыргызстане частично замерзло озеро Иссык-Куль, которое переводится как "горячее озеро". Но, несмотря на суровые погодные условия, энергосистема Кыргызстана справляется с пиковыми нагрузками. Конечно, происходят непродолжительные локальные отключения электричества в домохозяйствах, но масштабного кризиса удалось не допустить.

Основные стратегические объекты страны – ТЭЦ Бишкека и Токтогульская ГЭС – работают без аварий и остановок.

Энергетики по всей республике круглосуточно дежурят на объектах для обеспечения бесперебойной подачи тепла и света и исключения аварийных ситуаций.


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URL: https://www.vb.kg/426402
Теги:
погода, Туркменистан, Узбекистан, Центральная Азия, Кыргызстан
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