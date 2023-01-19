До конца этого года введен запрет на проверки субъектов предпринимательства

Введен временный запрет (мораторий) на проведение проверок субъектов предпринимательства до 31 декабря 2023 года. Об этом сообщили в Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана.
В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики и постановлением кабинета министров на этот год введен временный запрет (мораторий) на проверки субъектов предпринимательства, проводимые правоохранительными органами и уполномоченными органами, имеющими право на проверки субъектов предпринимательства. Но, как говорится в сообщении министерства, есть и исключения. Проверки могут осуществляться:
1) в рамках уголовного и гражданского судопроизводства;
2) по заявлениям субъектов предпринимательства в соответствии с законодательством КР;
3) по запросам государственных органов других стран;
4) по заявлениям физических и юридических лиц;
5) по вопросам соблюдения законодательства в сфере топливно-энергетического комплекса, в части формирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию и природный газ;
6) таможенной службой в отношении товаров, находящихся под таможенным контролем;
7) по проведению надзора за соблюдением качества ввозимых, производимых и реализуемых горюче-смазочных материалов, топлива;
8) по вопросам соблюдения норм и требований законодательства субъектами предпринимательства, осуществляющими изучение и разработку недр;
9) по вопросам регулирования цен на социально значимые товары;
10) по вопросам соблюдения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологической и ветеринарной безопасности.
Целью введения моратория является оказание поддержки экономической деятельности субъектов предпринимательства, обеспечение их правовой защиты, устранение необоснованного и излишнего вмешательства в деятельность субъектов предпринимательства, а также формирование благоприятной инвестиционной среды.
Министерство экономики и коммерции КР просит обращаться по следующим телефонам, если правоохранительные и государственные контролирующие органы необоснованно вмешиваются в деятельность предпринимателей или препятствуют бизнесу:
Министерство экономики и коммерции КР – (0312) 620535 (добавочный 260);
Генеральная прокуратура - (0312) 88-90-33, (0500) 19-20-54;
Институт бизнес-омбудсмена – (0222) 911 330, (0312) 979 717.