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До конца этого года введен запрет на проверки субъектов предпринимательства

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- Нина Ничипорова
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Введен временный запрет (мораторий) на проведение проверок субъектов предпринимательства до 31 декабря 2023 года. Об этом сообщили в Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана.

В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики и постановлением кабинета министров на этот год введен временный запрет (мораторий) на проверки субъектов предпринимательства, проводимые правоохранительными органами и уполномоченными органами, имеющими право на проверки субъектов предпринимательства. Но, как говорится в сообщении министерства, есть и исключения. Проверки могут осуществляться:

1) в рамках уголовного и гражданского судопроизводства;

2) по заявлениям субъектов предпринимательства в соответствии с законодательством КР;

3) по запросам государственных органов других стран;

4) по заявлениям физических и юридических лиц;

5) по вопросам соблюдения законодательства в сфере топливно-энергетического комплекса, в части формирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию и природный газ;

6) таможенной службой в отношении товаров, находящихся под таможенным контролем;

7) по проведению надзора за соблюдением качества ввозимых, производимых и реализуемых горюче-смазочных материалов, топлива;

8) по вопросам соблюдения норм и требований законодательства субъектами предпринимательства, осуществляющими изучение и разработку недр;

9) по вопросам регулирования цен на социально значимые товары;

10) по вопросам соблюдения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологической и ветеринарной безопасности.

Целью введения моратория является оказание поддержки экономической деятельности субъектов предпринимательства, обеспечение их правовой защиты, устранение необоснованного и излишнего вмешательства в деятельность субъектов предпринимательства, а также формирование благоприятной инвестиционной среды.

Министерство экономики и коммерции КР просит обращаться по следующим телефонам, если правоохранительные и государственные контролирующие органы необоснованно вмешиваются в деятельность предпринимателей или препятствуют бизнесу:

Министерство экономики и коммерции КР – (0312) 620535 (добавочный 260);

Генеральная прокуратура - (0312) 88-90-33, (0500) 19-20-54;

Институт бизнес-омбудсмена – (0222) 911 330, (0312) 979 717.


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URL: https://www.vb.kg/426406
Теги:
бизнес, закон, мораторий, бизнес-омбудсмен, предприниматель, Кабинет министров, Минэкономики
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