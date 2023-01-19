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В Бишкеке задержаны подозреваемые в совершении разбойного нападения

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба УВД Свердловского района сообщает, что 12 января 2023 года в УВД Свердловского района Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин А.С. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц. По данным обратившегося, в этот же день примерно в 4 часа утра в микрорайоне "Восток-5", применив физическую силу и угрожая не установленным следствием предметом, они открыто завладели мобильным телефоном марки RedmiNotе11 стоимостью 12 тысяч 500 сомов. После чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту следственной службой УВД Свердловского района Бишкека возбуждено уголовное дело по статье 207 ("Разбой") УК КР и назначены соответствующие экспертизы.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий оперативниками УВД Свердловского района Бишкека установлены и задержаны подозреваемые К.Р., 2000 года рождения, и А.Ч., 2003 года рождения. Они были доставлены в следственную службу и в порядке статьи 96 УПК КР водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

Внимание! Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленников и владеющих какой-либо информацией, просят сообщить по следующим номерам телефонов: 0(705) 27-09-03, 0(778) 09-03-18, 0(312) 43-28-15 и 102.

В настоящее время расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/426410
Теги:
разбой, Свердловский район, Бишкек, Кыргызстан
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