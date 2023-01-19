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Глава кабмина ознакомился с проектом развития города Джалал-Абада

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Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров ознакомился с проектом Программы развития города Джалал-Абада. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"Программа предусматривает развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры, благоустройство территории, обеспечение граждан жильем и улучшение экологического состояния города.

Особое внимание при подготовке программы было уделено вопросу создания новых рабочих мест, запуску простаивающих промышленных объектов, а также строительству социальных объектов.

Глава кабмина отметил, что развитие города должно быть разделено на несколько составляющих. Это проекты, направленные на пополнение бюджета города, улучшение благосостояния горожан и создание условий для развития города с учетом роста количества его жителей.

Председатель кабмина также отметил, что по каждому направлению необходимо подготовить бизнес-проекты с расчетами с упором на комплексный подход. К примеру, строящиеся комплексы многоквартирных домов должны изначально иметь подземный паркинг, детский сад. При покупке специальной техники следует обратить внимание на наличие или создание ремонтной базы, так как через год определенная часть техники приходит в негодность из-за отсутствия комплектующих деталей.

"Основная цель - улучшение благосостояния наших граждан. Мы готовы оказать вам всю необходимую поддержку", - сказал Акылбек Жапаров.

В завершение рабочей поездки глава кабмина посетил Джалал-Абадский государственный университет, где ознакомился с учебным процессом и поставил ряд задач для развития учебного заведения".


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URL: https://www.vb.kg/426414
Теги:
Акылбек Жапаров, Джалал-Абадская область, Кыргызстан, Кабинет министров
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