Мэр Бишкека обсудил с представителями научных кругов проблему смога

В здании муниципалитета прошло совещание под председательством мэра Эмилбека Абдыкадырова с представителями научных кругов и структурных подразделений, на котором обсудили вопрос изменения нормативно-правовых актов и принятия мер по экологической безопасности в целях улучшения качества воздуха в столице. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Рассмотрен вопрос перевода котельных на газ, расширения газификации жилых массивов столицы, улучшение контроля частного извоза для обеспечения безопасности пассажиров.

Ведомствам и городским службам поручено внести предложения с целью стимулирования населения для перевода жилых домов на газ.

Кроме того, затронули вопрос транспорта в целом, для инициирования среди граждан соблюдения экологических норм. А также проверки соответствия своих автомашин экологическим нормам, в том числе о необходимости наличия катализаторов. Затронули и вопрос улучшения экологического транспортного коридора и ограничения въезда большегрузных авто в центр города.

Отметим, что ранее мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров встретился с представителями ОсОО "Газпром Кыргызстан" во главе с Болотом Абилдаевым, где обсуждалась газификация жилых массивов столицы".