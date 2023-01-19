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Мэр Бишкека обсудил с представителями научных кругов проблему смога

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В здании муниципалитета прошло совещание под председательством мэра Эмилбека Абдыкадырова с представителями научных кругов и структурных подразделений, на котором обсудили вопрос изменения нормативно-правовых актов и принятия мер по экологической безопасности в целях улучшения качества воздуха в столице. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Рассмотрен вопрос перевода котельных на газ, расширения газификации жилых массивов столицы, улучшение контроля частного извоза для обеспечения безопасности пассажиров.

Ведомствам и городским службам поручено внести предложения с целью стимулирования населения для перевода жилых домов на газ.

Кроме того, затронули вопрос транспорта в целом, для инициирования среди граждан соблюдения экологических норм. А также проверки соответствия своих автомашин экологическим нормам, в том числе о необходимости наличия катализаторов. Затронули и вопрос улучшения экологического транспортного коридора и ограничения въезда большегрузных авто в центр города.

Отметим, что ранее мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров встретился с представителями ОсОО "Газпром Кыргызстан" во главе с Болотом Абилдаевым, где обсуждалась газификация жилых массивов столицы".


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URL: https://www.vb.kg/426419
Теги:
Бишкек, мэр, смог
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