"Газпром" не приостанавливает подачу газа населению в Бишкеке и Чуйской обл

В социальных сетях активно распространяется не соответствующая действительности информация о том, что "Газпром" планирует приостановить подачу газа населению в Бишкеке и Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, в связи с аномальными холодами, которые наблюдаются по всей Центральной Азии, а именно в Туркменистане, Казахстане, Узбекистане и в нашей стране, во всех странах фиксируется значительно возросшее энергопотребление. Также и компания "Газпром Кыргызстан" в декабре 2022 года реализовала на 40% больше природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, за 18 дней января 2023 года поставки газа всем категориям потребителей были увеличены на 35%.

В связи со снижением давления в магистральном газопроводе, обеспечивающем поставки на север республики с Республики Казахстан, компания вынуждена временно приостановить подачу природного газа коммерческим предприятиям, а именно баням, ресторанам, кафе и предприятиям, использующих газ в производственных целях, чтобы в полной мере обеспечить газом население и социальные объекты (детские сады, школы, государственные теплоснабжающие организации).

Более того, в соответствии с условиями договора с коммерческими предприятиями, а также правилами поставки природного газа, утвержденными приказом Министерства энергетики и промышленности от 17.10.2015 №152 при ограничениях поставки природного газа от внешнего поставщика потребитель несёт обязательство по переходу на использование резервного вида топлива.