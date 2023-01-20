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В Бишкеке открылся почтово-логистический комплекс электронной коммерции

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке состоялась церемония открытия почтово-логистического комплекса электронной коммерции "Место международного обмена – Аламедин (ММПО Аламедин)" ОАО "Кыргыз почтасы" и сортировочного центра OZON. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, в ходе проведения данной церемонии с поздравительной речью выступила заместитель министра Айнура Усенбекова, отметившая значимость и важность почтово-логистического комплекса электронной коммерции "Место международного обмена – Аламедин (ММПО Аламедин)" ОАО "Кыргыз почтасы" и сортировочного центра OZON для развития отрасли электронной коммерции.

"Ведь благодаря электронной коммерции упрощается введение бизнеса, в особенности в сфере торговли. Она дает возможность всем участникам рынка равного доступа к торговле, где они могут конкурировать как на местном, так и на глобальном уровнях. Также упрощает логистику товаров между рынками стран ЕАЭС", - подчеркнула замминистра.


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URL: https://www.vb.kg/426433
Теги:
Бишкек, Министерство экономики, Открытие
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