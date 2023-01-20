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В КР открылся проектный офис по строительству железной дороги КНР-КР- РУз

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- Нина Ничипорова
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В Бишкеке открылся проектный офис по координации проекта строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.

Для этой цели в Кыргызстан прибыли представители Министерства транспорта Узбекистана и АО "Узбекистон темир йуллари". Офис станет координирующим звеном в совместной работе по ускорению практической реализации проекта.

На сегодняшний день ГП "НК "Кыргыз темир жолу" и АО "Узбекистон темир йуллари" проводятся предварительные мероприятия по строительству железной дороги Китай –Кыргызстан -Узбекистан.

Первым проектно-изыскательским институтом Китайской железнодорожной строительной корпорации проводится работа по разработке ТЭО проекта. В Проектно-изыскательском институте Китайской железнодорожной строительной корпорации заявляли, что завершить разработку ТЭО ж/д Китай-Кыргызстан-Узбекистан планируется в апреле 2023 года. Как сообщалось ранее, на первом этапе Кыргызстан вносит 20% от общей стоимости проекта, на втором – 10%, а Узбекистан – 30%, на третьем – Китай внесет 30%, на четвертом – каждая сторона вносит одинаковую долю. Однако точная стоимость разработки ТЭО пока не известна.

Строительство транзитной ветки Китай - Кыргызстан - Узбекистан, как рассчитывают в руководстве республики, начнется в течение нескольких месяцев. В конце 2022-го группа специалистов из КНР завершила полевые работы на маршруте, по которому готовятся проложить железную дорогу. Результат их изысканий отразят в технико-экономическом обосновании и затем передадут кыргызской и узбекской сторонам на экспертизу.

- Считаем очень важным укреплять сотрудничество в транспортной сфере, - подчеркнул вице-премьер Государственного совета КНР Ху Чуньхуа во время своего визита в Кыргызстан. - Мы надеемся, что проект железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан будет активно продвигать все страны, участвующие в нем. Дорога обеспечит рост торгово-экономического сотрудничества и укрепит взаимовыгодные связи между нашими государствами.


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URL: https://www.vb.kg/426435
Теги:
железная дорога, Китай, строительство, Узбекистан, экспертиза, Бишкек, сотрудничество, проект
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