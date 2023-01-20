Акылбек Жапаров - управделами государства

В Кыргызстане впервые создана максимально эффективная система управления, когда обязанности по руководству главными секторами грамотно распределены между людьми, четко понимающими, как, что и для чего они делают.

Президент Садыр Жапаров, как первый человек в государстве, отвечает за внутреннюю и внешнюю политику; на Камчыбеке Ташиеве – весьма успешное "руление" силовым блоком; глава кабмина Акылбек Жапаров проявил себя как эффективный управленец в сфере экономики и финансов, и не только.

Сейчас в нашей стране настало время, когда каждого видно по его делам. Ушли в прошлое рассуждения, пустые обещания, самолюбование и самореклама. И это, как ни парадоксально, в некотором смысле не очень хорошо. А именно в том смысле, что наши нынешние государственные деятели серьезно углубились в развитие страны и упустили из виду, что далеко не всем гражданам видны и ясны истинные цели и задачи проводимых преобразований…

Акылбек Жапаров – из этой когорты. Человек, который уже сто дней занимает свой ответственный пост. О котором ходит много слухов и домыслов, а сам он не спешит пиариться и хвастаться своими достижениями: "Хвалиться – это не тот глагол, которым должен оперировать политик. Скажу так: мне и моему кабинету кое-что удалось сделать".

И это "кое-что" значит для Кыргызстана и кыргызстанцев гораздо больше, чем мнимые, раздутые и распиаренные "победы" некоторых его предшественников.

Даже те, кто, прислушиваясь к негативным слухам, скептически относится и к кабмину и к его председателю, не могли не заметить серьезного повышения зарплат и пенсий, значительного увеличения поступлений в бюджет – и это на фоне всеобщего мирового кризиса, вызванного как объективными, так и субъективными причинами. Страдают и рушатся экономики огромных, мощнейших держав, а маленький Кыргызстан не только остается на плаву, но и весьма уверенно лавирует между рифов, не особо реагируя на шторма.

Говоря о том, что правительство сделало на пути укрепления государства и государственности, сам Акылбек Жапаров называет три краеугольных камня: Кумтор, Кемпир-Абад и Баткен. Каждое из этих трех слов связано с народной болью, каждое вызывало ожесточенные споры и по каждому в итоге было принято поистине судьбоносное решение.

Возврат Кумтора, по словам Жапарова, - это победа не только над внешним врагом, захватившим народное достояние, но и над врагом внутренним – собственными страхами, неверием в свои силы. Да еще и сокрушительный удар по коррупции, поскольку прежнее руководство страны, имевшее доход с Кумтора, с коррупцией не могло бороться по определению.

Исторически правильно и решение по Кемпир-Абадскому водохранилищу, позволившее Кыргызстану обрести доброго соседа и надежного союзника в лице Узбекистана.

Что же касается Баткена, то любой вооруженный конфликт, по словам Акылбека Жапарова, - это не только горестное, но и затратное испытание для любого государства, и Кыргызстан выдержал его с честью: "Государство смогло изыскать необходимые средства для помощи пострадавшим, то есть какая-никакая подушка безопасности у нас была. Это, я считаю, немаловажным обстоятельством в оценке работы правительства".

Акылбек Усенбекович много ездит – как по стране, так и за рубеж. И некоторые журналисты видят в этом повод для мелкой, необоснованной критики: глава кабмина, дескать, как и президент, пользуется частным самолетом… А внимание-то надо обращать на другое – куда и зачем он летает и какая от этого польза государству. Жапаров инспектирует предприятия, школы, детские сады и прочие социальные объекты, вникает во все детали и нюансы строительства, ремонта и устранения аварий, ищет и находит для Кыргызстана крупных инвесторов (из недавнего – его плодотворная поездка в Японию).

Когда он не пользуется частным самолетом, а в резиновых сапогах осматривает скотные рынки, - это тоже вызывает шквал критики. Вот, дескать, вырядился, пиарится, хочет выглядеть человеком из народа… Ну, уважаемые, вам не угодишь! В костюме – плохо, в сапогах – плохо, на самолете нельзя, пешком – тоже. А кто из вас сделал хоть сотую долю того, чем со знанием дела занимается председатель кабмина? И кто из государственных мужей до Жапарова уделял столь пристальное внимание порядку на скотных рынках – при том что полстраны у нас занимается животноводством?

Акылбек Жапаров работает. Не для саморекламы и самообогащения, как говорится, – не за страх, а за совесть. Такая работа чиновников разного уровня у нас постепенно входит в норму, хоть пока мы к такому и не привыкли и во всем ищем подвох. Пора привыкать.