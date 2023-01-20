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С 20 по 27 января в Бишкеке будет проходить выставка "Энциклопедия КУРАК"

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- Назгуль Абдыразакова
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С 20 по 27 января в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева будет проходить выставка "Энциклопедия КУРАК". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, экспозиция рассказывает об истории искусства курак с древних времен и о том, как оно может быть актуально в нынешнее время. В выставке были использованы экспонаты Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева в технике курак, некоторые из которых были выполнены более чем 100 лет назад. Кроме этого, включены экспонаты современных авторов.

"Энциклопедия Курак" - это шоу на трёх языках, она демонстрирует, как цифровизация может быть использована в сфере искусства и сохранения культурного наследия.

Цели выставки:

экологическая: содействие изменению отношения людей к окружающей среде путем переработки остатков текстильной промышленности в красочные, красивые работы. Данная цель становится особенно актуальной в нынешних условиях смога;

экономическая – женщины-предпринимательницы смогут использовать старинные узоры для своих современных изделий;

культурная - сохранение национального наследия и традиций.

Выставка реализована в рамках проекта Digikonush - Построение прозрачного будущего для сельских сообществ через цифровизацию", реализуемого Эстонским центром международного развития и ОО "Центр гражданских инициатив "Лидер" (Кыргызстан) при поддержке Европейского союза, общественным объединением "Женский форум "Курак".

Вход свободный.


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URL: https://www.vb.kg/426442
Теги:
выставка, музей, Бишкек, женщины в бизнесе
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