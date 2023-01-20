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Фонд поддержки развития туризма в КР поможет предпринимателям из Нарына

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Сегодня в Нарынской области прошел Второй туристический форум. Президент фонда Елена Калашникова призвала участников активнее подключаться к новым туристическим проектам и предлагать свои идеи по развитию туристических мест Нарынской области.

Участие предпринимателей туристического сектора и чиновников Нарынской области в проектах фонда даст новый толчок к сотрудничеству, отметила Калашникова. По ее словам, уже сегодня ведется работа над несколькими общими проектами. Это и создание реестра достопримечательностей области, и строительство различных туробъектов: глэмпингов, туристических точек отдыха RestPoint, и обустройство экотроп. Кроме того, у Нарына есть совместные проекты с туристической дестинацией Каракол, которые фонд поддерживает.

По итогам форума между фондом и аппаратом полномочного представителя президента КР в Нарынской области был подписан меморандум о сотрудничестве. Он подразумевает совместную работу над увеличением потока туристов в регион, финансирование туристических объектов и привлечении инвестиций в сферу туризма, проведение PR-кампаний среди местных жителей по популяризации предпринимательства в сфере туризма, создание новых рабочих мест.

Меморандум о сотрудничестве также был подписан с Нарынской Туристической ассоциацией. Помимо прочего, он предусматривает совместную работу над образовательными мероприятиями для местных гидов.


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URL: https://www.vb.kg/426445
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