Секретарь Совбеза КР встретился с начальником Генштаба ВС Саудовской Аравии

Секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Королевства Саудовская Аравия Фаяязом бин Хамад Аль-Рувайли. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, ситуации в сфере противодействия терроризму и экстремизму, текущей международной обстановки.

Обсуждены актуальные направления практического взаимодействия между Кыргызской Республикой и Королевством Саудовская Аравия как в области реагирования на вызовы и угрозы, так и по направлениям экономического развития.

Марат Иманкулов выразил готовность к дальнейшей совместной плодотворной работе в интересах народов двух стран.