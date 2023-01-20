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Секретарь Совбеза КР встретился с начальником Генштаба ВС Саудовской Аравии

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- Назгуль Абдыразакова
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Секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Королевства Саудовская Аравия Фаяязом бин Хамад Аль-Рувайли. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, ситуации в сфере противодействия терроризму и экстремизму, текущей международной обстановки.

Обсуждены актуальные направления практического взаимодействия между Кыргызской Республикой и Королевством Саудовская Аравия как в области реагирования на вызовы и угрозы, так и по направлениям экономического развития.

Марат Иманкулов выразил готовность к дальнейшей совместной плодотворной работе в интересах народов двух стран.


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URL: https://www.vb.kg/426450
Теги:
Саудовская Аравия, Генеральный штаб, Кыргызстан, совбез
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