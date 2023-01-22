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Насильник заснул по дороге

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- Ольга Новгородцева
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О.Д., проживающий в Тюпском районе Иссык-Кульской области, будучи пьяным, ночью зашёл в магазин в дачном посёлке. В магазине никого не было, кроме дочери хозяйки - 16-летней девочки. Плохо соображая, что делает, О.Д. набросился на нее и изнасиловал. Под утро ушёл и, так до конца и не протрезвев, заснул по дороге, где его и нашли сотрудники милиции.

По заключению судмедэкспертизы, О.Д. не обнаруживал и не обнаруживает никаких психических заболеваний. Вменяем, и даже не нуждается в принудительном лечении от алкоголизма.

Девочка, над которой он надругался, до этого случая тоже была абсолютно психически здорова. После произошедшего врачи выявили у нее посттравматическое расстройство такой степени, что ей рекомендовано пройти лечение и реабилитацию в специализированной клинике.

Ак-Суйский районный суд Иссык-Кульской области признал О.Д. виновным в изнасиловании несовершеннолетней, заведомо находящейся в беспомощном состоянии, и приговорил к семи годам колонии общего режима.


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URL: https://www.vb.kg/426454
Теги:
изнасилование, Иссык-Кульская область, несовершеннолетние, суд
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