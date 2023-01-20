Выявлен факт уклонения от уплаты таможенных платежей почти на 1 млн сом

Сотрудниками главного управления по борьбе с контрабандой Государственной таможенной службы в рамках таможенного контроля товаров был выявлен факт нарушения таможенного законодательства ЕАЭС и КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, было установлено, что товар - "полипропиленовые гибкие контейнеры для сыпучих материалов" - был ввезен из Узбекистана и помещен на временное хранение на складе получателя и находились под таможенным контролем.

Однако в ходе проверки было установлено, что вышеуказанные товары на складе получателя отсутствовали, что является фактом уклонения от уплаты таможенных платежей. Сумма причитающихся к уплате таможенных платежей составила 970 441 сом.

Факт зарегистрирован в Журнале учета информации Единого реестра преступлений, собранные материалы переданы в Генеральную прокуратуру для рассмотрения по существу в соответствии с законодательством КР.