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В Ошской области по факту вымогательства задержан член ОПГ

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- Назгуль Абдыразакова
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17 января по подозрению в вымогательстве задержан 26-летний житель Узгенского района по имени А.А. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

По ее данным, в апреле 2022 года в милицию обратился гражданин М.Т. с просьбой принять меры в отношении малознакомого мужчины по имени "Аман", который со своими друзьями, в его машине путем вымогательства завладели денежными средствами в размере 16 000 сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 208 (Вымогательство) УК КР.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД Ошской области задержан гр. А.А. житель Узгенского района.

Выяснилось, что подозреваемый А.А., состоит на оперативном учете МВД как член организованной преступной группировки, ранее неоднократно судимый.

В ходе проведения обыска дома, где проживал подозреваемый обнаружен и изъят пистолет марки "Наган" с тремя патронами.

В настоящее время назначены соответствующие экспертизы. Продолжаются оперативно- следственные мероприятия по установлению других лиц причастных к данному преступлению.

Ошский областной суд принял решение о заключении подозреваемого под стражу сроком на 2 месяца.


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URL: https://www.vb.kg/426457
Теги:
вымогательство, задержание, ОПГ, Ошская область
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