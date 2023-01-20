Акылбек Жапаров: Тарифная политика по питьевой воде требует изменений

Тарифная политика по питьевой воде требует изменений. Об этом председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров сказал в ходе республиканского совещания с главами районных государственных администраций и органов местного самоуправления.

Глава кабмина отметил важность данного мероприятия, где будут рассмотрены отчеты полномочных представителей президента Кыргызской Республики в областях, планы кабинета министров по решению актуальных проблем и задач.

В ходе совещания он остановился на вопросах предоставления питьевой воды.

"Вода в водозаборах, находящихся в открытых пространствах, застыла. В течение 3 дней я ознакомился с состоянием таких водозаборов. В следующем году будут приняты меры по решению этой проблемы, в том числе будет проложена система питьевой воды под землей, установлены насосы. В этом году тарифная политика на питьевую воду требует изменений. По ситуации в городе Майлуу-Суу вы все в курсе. Муниципалитет не может справиться с обслуживанием сооружений, потому что тариф низкий, меньше себестоимости. Необходимо оперативно подготовить методические рекомендации, положения и нормативно-правовые документы по определению стоимости тарифа на питьевую воду. Житель города Бишкека платит 5 сомов 38 тыйынов за один кубометр (1000 литров) воды, тогда как ее себестоимость составляет 7 сомов 70 тыйынов. Муниципальный тариф на 1 кубометр воды установлен в размере 8 сомов в Чуйской области, 15 сомов - в Джалал-Абадской области, но в некоторых районах (Узгенский район) достигает 39 сомов. Мы покупаем 0,5 литра бутилированной воды за 15 сомов, но не платим реальную цену за воду, вытекающую из крана", - сказал он.