Погода
$ 86.20 - 87.20
€ 93.72 - 94.72

Акылбек Жапаров: Тарифная политика по питьевой воде требует изменений

181  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Тарифная политика по питьевой воде требует изменений. Об этом председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров сказал в ходе республиканского совещания с главами районных государственных администраций и органов местного самоуправления.

Глава кабмина отметил важность данного мероприятия, где будут рассмотрены отчеты полномочных представителей президента Кыргызской Республики в областях, планы кабинета министров по решению актуальных проблем и задач.

В ходе совещания он остановился на вопросах предоставления питьевой воды.

"Вода в водозаборах, находящихся в открытых пространствах, застыла. В течение 3 дней я ознакомился с состоянием таких водозаборов. В следующем году будут приняты меры по решению этой проблемы, в том числе будет проложена система питьевой воды под землей, установлены насосы. В этом году тарифная политика на питьевую воду требует изменений. По ситуации в городе Майлуу-Суу вы все в курсе. Муниципалитет не может справиться с обслуживанием сооружений, потому что тариф низкий, меньше себестоимости. Необходимо оперативно подготовить методические рекомендации, положения и нормативно-правовые документы по определению стоимости тарифа на питьевую воду. Житель города Бишкека платит 5 сомов 38 тыйынов за один кубометр (1000 литров) воды, тогда как ее себестоимость составляет 7 сомов 70 тыйынов. Муниципальный тариф на 1 кубометр воды установлен в размере 8 сомов в Чуйской области, 15 сомов - в Джалал-Абадской области, но в некоторых районах (Узгенский район) достигает 39 сомов. Мы покупаем 0,5 литра бутилированной воды за 15 сомов, но не платим реальную цену за воду, вытекающую из крана", - сказал он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426458
Теги:
Акылбек Жапаров, вода, тарифы, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  