Что будет с ценами на продукты питания? Интервью с главой Минэкономики КР

Министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев рассказал об экономических показателях ушедшего года, а также поделился планами работы и прогнозом на 2023 год.

- Ушедший год был не простым, но мы смогли завершить его благополучно. По предварительной оценке, за 2022 год объем валового внутреннего продукта составил 919,4 млрд сомов, а реальный темп роста составил 107 процентов.

Если говорить по секторам, то в сельском хозяйстве произведено валовой продукции на сумму 354,7 млрд сомов, прирост составил 7,3 процента. Промышленность также выросла на 12,2 процента, это является рекордным показателем. Объем валовой строительной продукции за 2022 год составил почти 176 млрд сомов и возрос на 8,0 процента. Оборот сферы услуг увеличился на 4,8 процента по сравнению с предыдущим годом. Индекс потребительских цен сложился на уровне 14,7 процента.

Взаимная торговля Кыргызской Республики со странами Евразийского экономического союза по итогам 11 месяцев 2022 года составила 4 156,2 млн долл. США и увеличилась на 36,2 процента, в том числе экспорт составил 1 349,7 млн долл., импорт - 2 806,5 млн долл.

- Что помогло стабилизировать улучшение экономической ситуации? Ведь, как вы заметили, 2022 год выдался нелегким.

- Стабилизировать ситуацию и смягчить внешние шоки нам удалось благодаря принятию и реализации пакета мер в Плане действий кабинета министров, направленного на стабилизацию макроэкономической ситуации, на обеспечение экономического роста, финансовой стабильности страны, а также на проведение комплекса мер по созданию благоприятных условий для ведения экономической деятельности, увеличению доходной части бюджета.

Экономика страны начала восстанавливаться благодаря тем мерам, которые были приняты в 2021 году. Однако в начале 2022 года из-за геополитической ситуации нашу страну, как и другие государства, накрыла волна потрясений. В связи с этим кабинетом министров был разработан антикризисный план. Этот план всеобъемлющий, направленный на все сектора экономики.

На реализацию плана было выделено 126 млрд сомов. Принцип построения и реализации этого плана оказался верным и эффективным. Стержнем плана являлось обеспечение население необходимыми товарами и услугами, а также восстановление экономической активности и полное выполнение социальных обязательств государства. В результате целого комплекса мер, экономика Кыргызстана в 2022 году вышла на путь устойчивого развития.

Кроме того, благодаря фискальным реформам нам удалось обеспечить доход республиканского бюджета по предварительным данным в сумме 270,3 млрд сомов, что по сравнению с 2021 годом увеличился на 44,2 процентов. И это с учетом резкого повышения цен на продукты питания и темпы инфляции по всему миру. У нас появилась возможность не только выполнить социально значимые обязательства, но и найти возможность для реального повышения пенсий, пособий и заработных плат работников в бюджетной сфере. С 1 апреля 2022 года заработная плата медицинских работников была повышена в среднем на 50%, работников образования всех уровней на 80%. Также с 1 апреля прошлого года заработная плата работников культуры, искусства, информации и спорта повышена на 50%. С 1 августа увеличена заработная плата государственных гражданских и муниципальных служащих. Заработная плата выросла и у сотрудников правоохранительных органов и силовых структур.

В целях защиты интересов пенсионеров с 1 октября 2022 года базовая часть пенсии увеличена с 1780 до 3170 сомов, а страховая часть пенсии проиндексирована на 15%, в результате средний размер пенсии по предварительным данным составила 7777,0 сомов или увеличена на 1622 сомов.

Вступила в силу новая редакция Налогового кодекса, согласно которой введены общий налоговый режим и упрощенная система налогообложения. Всего в рамках налоговой политики принято 40 нормативных правовых актов, направленных на стимулирование экономического роста за счет улучшения бизнес-среды и инвестиционного климата. Новый Налоговый кодекс направлен на сокращение уровня теневой экономики. Основная задача Кабмина - к 2026 году сократить уровень теневой фискальной базы до 20 процентов. Те меры, которые заложены в новой редакции Налогового кодекса, уже работают.

Стоит ли кыргызстанцам опасаться резких скачков в экономике в 2023 году? Что будет с ценами на продукты питания?

- Еще до Нового года на заседании Кабинета министров с участием Президента был принят план действий на этот год. В рамках этого плана заложены ряд мероприятий, которые направлены на обеспечение экономического развития, в том числе и продовольственной безопасности, защита от внешних неблагоприятных шоков.

Как вы знаете, в целях недопущения роста цен на продовольственные товары были установлены нулевые ставки НДС на социально значимые товары. В рамках оперативного реагирования на социально-экономические вызовы были выделены облегченные финансовые ресурсы, заключены специальные соглашения с соответствующими бизнес-ассоциациями, проведены товарные интервенции, а также введены регулирующие механизмы, как введение запрета на вывоз из Республики отдельных видов сельскохозяйственных товаров (пшеница, мука, растительное масло, сахар-песок), установлена нулевая ставка НДС при поставках и импорте на территорию Кыргызской Республики сахарного песка, растительного масла и кормов (ячмень, солома) и др.

К примеру, соглашение с Ассоциацией мукомолов дало положительный результат, что позволило сдержать цены на муку и хлеб. Также мы нарастили портфель Госматрезерва. Если мировые цены на зерно и муку будут стабильны, мы гарантируем, что обеспечим стабильность цен.

Кроме того, в республиканском бюджете на 2023 год предусмотрены средства для стабилизации цен на социально значимые продукты питания. Мы заключили соглашение с РФ о получении квоты на завоз зерна. Кроме того, в рамках ЕАЭС была отправлена заявка на беспошлинный ввоз 200 тысяч тонн сахара. Все эти предпосылки дают нам возможность оперативно реагировать на ситуацию.

Повторюсь, что данный план действий был принят до нового года, сегодня мы уже живем по этому плану. Я уверен, что при реализации всех пунктов плана развития страны на 2023 год, экономический рост в Кыргызстане составит не менее 5 процентов.