В Минприроды прокомментировали первое место Бишкека по загрязнению воздуха

Минприроды Кыргызской Республики проводит анализ всех имеющихся в наличии в Бишкеке датчиков измерений РМ2,5 и совокупности датчиков анонимных пользователей и общественных объединений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Отмечаем, что согласно данным на сайте IQAir, по которым мы стоим на "первом месте" по уровню загрязнения атмосферного воздуха, применяют метод подсчета среднего значение. При этом, для сбора информации они используют не только данные из Кыргызгидромета, а также посредством общественных, анонимных и индивидуальных источников. Такой метод расчета считается неправильным: частицы имеют локализованный характер, то есть один участок города может быть чище либо грязнее другого участка.

Для выведения точных данных применяется следующая методология: берутся несколько ближайших датчиков, суммируется и создается среднее значения. При этом, согласно интервалу сходимости не должен превышать 20%. В случае такой ошибки, данные из такого источника не берутся.

Действительно, загрязнение воздуха в Бишкеке превышает нормы, однако соответствующие работы по снижению его уровня продолжаются.

Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха на территории Кыргызской Республики проводятся в городах Бишкек, Ош, Кара-Балта, Токмок и Чолпон-Ата на 14 ПНЗ, работающих в ручном режиме, 1 автоматической станции и с помощью 50 датчиков "Clarity Node-S". Измеряются концентрации следующих примесей: взвешенные вещества: пыль общая, РМ10, РМ2,5, РМ1, диоксид серы, оксид и диоксид азота, формальдегид.

Показатели загрязнения атмосферы

Загрязнение атмосферного воздуха определяется по значениям концентраций примесей в мг/м3. Уровень загрязнения воздуха оценивается при сравнении концентраций примесей с ПДК загрязняющего вещества в атмосферном воздухе. Для оценки загрязнения атмосферы применяются следующие показатели:

• ПДК – концентрация, не оказывающая в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее или будущие поколения, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни. Величины ПДК приведены в мг вещества на 1 м3 воздуха (мг/м3).

• ПДКм.р. – предельно допустимая максимальная разовая концентрация загрязняющего вещества в воздухе населенных мест, в мг/м3;

• ПДКс.с. – предельно допустимая среднесуточная концентрация загрязняющего вещества в воздухе населенных мест, мг/м3.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха:

• СИ (стандартный индекс) – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДКм.р. из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями;

• НП - наибольшая повторяемость превышения ПДКм.р. из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями, в %".