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В Бишкеке состоится лекция "Почему кыргызы древний народ, но молодая нация"

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке в рамках закрытия выставки советского плаката, организованной в честь 100-летия СССР, состоится лекция: "Почему кыргызы древний народ, но молодая нация". Об этом сообщают инициаторы мероприятия.

"Национальное государство - это основа современного мира. А национальная идентичность одна из важнейших для многих из нас. На лекции мы поговорим о том, что такое национальность, как исторически складывался концепт кыргызской нации и какой вклад в его формирование внёс Советский Союз" - говорится в сообщении организаторов.

Мероприятие состоится 24 января в 18:00 в Мемориальном доме-музее имени М.В. Фрунзе. Вход свободный.


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URL: https://www.vb.kg/426466
Теги:
выставка, СССР, Бишкек
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