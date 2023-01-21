В Бишкеке состоится лекция "Почему кыргызы древний народ, но молодая нация"

В Бишкеке в рамках закрытия выставки советского плаката, организованной в честь 100-летия СССР, состоится лекция: "Почему кыргызы древний народ, но молодая нация". Об этом сообщают инициаторы мероприятия.

"Национальное государство - это основа современного мира. А национальная идентичность одна из важнейших для многих из нас. На лекции мы поговорим о том, что такое национальность, как исторически складывался концепт кыргызской нации и какой вклад в его формирование внёс Советский Союз" - говорится в сообщении организаторов.

Мероприятие состоится 24 января в 18:00 в Мемориальном доме-музее имени М.В. Фрунзе. Вход свободный.