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В Бишкеке задержан подозреваемый в краже госимущества

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- Назгуль Абдыразакова
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Оперативниками Третьего управления ГУУР МВД раскрыто преступление, связанное с кражей государственного имущества, совершенное в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в апреле 2022 года в управление поступило заявление о том, что 10 апреля неизвестные лица проникли в здание одной из государственных организаций. Сообщалось, что злоумышленники вскрыли входную дверь кабинета, откуда похитили оборудование, используемое в работе организации, в том числе были похищены два ноутбука. В результате кражи был причинен ущерб в крупном размере.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 "кража" УК КР.

Накануне, в ходе проводимых работ оперативно-розыскного характера был задержан гражданин А.А. 1984 года рождения, состоящий на оперативном учете МВД как член ОПГ.

По полученным данным указанный гражданин, являющийся жителем Сокулукского района Чуйской области, возглавляет преступную группу, специализирующуюся на квартирных кражах по территории города Бишкек и в других регионах. Задержанный водворен в ИВС. В настоящее время осуществляются мероприятия по проверке на причастности задержанного лица к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы и других областей республики.


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URL: https://www.vb.kg/426468
Теги:
задержание, кража, ОПГ, Бишкек, МВД
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