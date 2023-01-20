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В Нарыне милиционер был найден повешенным в своем доме

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- Назгуль Абдыразакова
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В Нарынской области капитан милиции найден повешенным в своем доме. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, при проведении осмотра стало известно, что 36-летний гражданин повесился в своем доме. Признаков физического насилия при внешнем осмотре не обнаружено.

Родители и близкие родственники погибшего отказались от проведения судебно-медицинской экспертизы тела и заявили, что не имеют никаких претензий.

В настоящее время по данному происшествию проводятся официальное расследование и следственные мероприятия.

"Погибший был капитаном милиции. С 2012 года служил в управлении внутренних дел Нарынской области, работал командиром взвода отдельной патрульной роты УВД. Он был чутким, скромным, добрым человеком, в свободное время занимался ремеслом. Был женат и имеет троих детей", - говорится в сообщении УВД Нарынской области.


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URL: https://www.vb.kg/426470
Теги:
Нарынская область, суицид, милиция
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