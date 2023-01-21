Задержание следователя в Оше: СМИ в погоне за хайпом переврали информацию?

Генпрокуратура опровергла слухи в соцсетях о том, что задержание следователя ГКНБ свидетельствует о том, что между силовиками Кыргызстана якобы нарастает противостояние.

"Задержание проведено в рамках соглашения глав Генпрокуратуры, ГКНБ и МВД по очистке рядов надзорного, правоохранительных органов и спецслужб от недобросовестных и нечистых на руку сотрудников", - отметили в надзорном органе.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура задержала с поличным следователя управления ГКНБ Ошской области в его кабинете с поличным при получении взятки в размере 15 тысяч долларов. Сразу же после этого некоторые пользователи интернета бросились писать о некоем конфликте между силовиками, мол, это месть за прежние задержания своих коллег.

Масло в огонь подлили и сами же СМИ, которые со ссылкой на некие источники сообщали о задержании даже не одного, а сразу нескольких следователей ГКНБ. Правда потом выяснилось, что речь шла всего лишь об одном человеке, но никого это абсолютно не смутило и информация в массы, как говорится, была уже выпущена.

Не очень также верится и в сообщения этих же самых источников про массовую драку между силовиками, когда в здание УГКНБ по Ошу и Ошской области пытались зайти бойцы спецназа МВД. Во-первых, здание ГКНБ охраняется, все-таки это не министерство здравоохранения, куда можно легко ворваться и задержать министра. Возможно, и был спор на входе, надо признать, не каждый же день к ним врывается спецназ, но скорее всего не более. Во-вторых, будь такая шумиха, как писали СМИ, подозреваемый давно бы избавился от всех улик. Давно известно, чтобы взять кого-то с поличным при получении взятки требуется скрытность для той же внезапности.

Так что есть предположение, что скорее всего генпрокуратура поставила в известность руководство ГКНБ. Тем более и в прокуратуре заявили, что подобного рода задержания производятся в рамках соглашения глав Генпрокуратуры, ГКНБ и МВД.

Единственное, смущает, что решили обратиться по этому поводу не в Службу собственной безопасности ГКНБ, а воспользоваться услугами спецназа МВД. Возможно, боялись утечки, но, с другой стороны, если для ошских чекистов приезд спецназовцев был неожидан, то все могло закончиться и вполне трагически, запросто могли и пострелять друг друга. Здание ГКНБ, как выше говорилось, объект охраняемый и мало ли, вдруг, террористы нагрянули в камуфляже да при всем оружии. Следователям прокуратуры стоит это учесть на будущее и не создавать подобного рода прецеденты.