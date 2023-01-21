Погода
$ 86.19 - 87.19
€ 93.27 - 94.27

Задержание следователя в Оше: СМИ в погоне за хайпом переврали информацию?

114  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Генпрокуратура опровергла слухи в соцсетях о том, что задержание следователя ГКНБ свидетельствует о том, что между силовиками Кыргызстана якобы нарастает противостояние.

"Задержание проведено в рамках соглашения глав Генпрокуратуры, ГКНБ и МВД по очистке рядов надзорного, правоохранительных органов и спецслужб от недобросовестных и нечистых на руку сотрудников", - отметили в надзорном органе.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура задержала с поличным следователя управления ГКНБ Ошской области в его кабинете с поличным при получении взятки в размере 15 тысяч долларов. Сразу же после этого некоторые пользователи интернета бросились писать о некоем конфликте между силовиками, мол, это месть за прежние задержания своих коллег.

Масло в огонь подлили и сами же СМИ, которые со ссылкой на некие источники сообщали о задержании даже не одного, а сразу нескольких следователей ГКНБ. Правда потом выяснилось, что речь шла всего лишь об одном человеке, но никого это абсолютно не смутило и информация в массы, как говорится, была уже выпущена.

Не очень также верится и в сообщения этих же самых источников про массовую драку между силовиками, когда в здание УГКНБ по Ошу и Ошской области пытались зайти бойцы спецназа МВД. Во-первых, здание ГКНБ охраняется, все-таки это не министерство здравоохранения, куда можно легко ворваться и задержать министра. Возможно, и был спор на входе, надо признать, не каждый же день к ним врывается спецназ, но скорее всего не более. Во-вторых, будь такая шумиха, как писали СМИ, подозреваемый давно бы избавился от всех улик. Давно известно, чтобы взять кого-то с поличным при получении взятки требуется скрытность для той же внезапности.

Так что есть предположение, что скорее всего генпрокуратура поставила в известность руководство ГКНБ. Тем более и в прокуратуре заявили, что подобного рода задержания производятся в рамках соглашения глав Генпрокуратуры, ГКНБ и МВД.

Единственное, смущает, что решили обратиться по этому поводу не в Службу собственной безопасности ГКНБ, а воспользоваться услугами спецназа МВД. Возможно, боялись утечки, но, с другой стороны, если для ошских чекистов приезд спецназовцев был неожидан, то все могло закончиться и вполне трагически, запросто могли и пострелять друг друга. Здание ГКНБ, как выше говорилось, объект охраняемый и мало ли, вдруг, террористы нагрянули в камуфляже да при всем оружии. Следователям прокуратуры стоит это учесть на будущее и не создавать подобного рода прецеденты.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426472
Теги:
Генеральная прокуратура, ГКНБ, задержание, взятка, конфликт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  