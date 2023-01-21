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Маленький гений из аула удивил казахстанцев

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- Назгуль Абдыразакова
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Четырехлетний казахстанец, который проживает в поселке Егизкум (Туркестанская область) поразил своими познаниями по математике, пишет Otyrar.

Родители Ислама Копбая говорят, что специально мальчика никто не учил, ребенок просто наблюдал, как его сестры делают уроки. Местные жители уже прозвали малыша вундеркиндом математики.

В свои 4 года Ислам легко и без запинки складывает двухзначные и трехзначные числа, знает таблицу умножения. Видео уже разлетелось в социальных сетях и восхитило казахстанцев. Да так, что ребенка пригласили в Алматы на съёмку в детской популярной передаче.

Источник: esquire.kz


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URL: https://www.vb.kg/426473
Теги:
дети, Казахстан
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