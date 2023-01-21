МИДы КР и РБ обменялись поздравлениями по случаю установления дипотношений

Сегодня состоялся обмен поздравительными посланиями между министрами иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым и Республики Беларусь Сергеем Алейником по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в своем поздравлении глава внешнеполитического ведомства Кулубаев отметил высокий уровень кыргызско-белорусских отношений в духе взаимовыгодного партнерства и сотрудничества.

Выразил уверенность, что юбилейный год будет ознаменован новыми достижениями двусторонней повестки дня, что позволит укрепить и расширить практические основы взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего интересам стран и народов, на основе дружбы и взаимной поддержки.

В свою очередь, глава МИД Беларуси Сергей Алейник также отметил, что за прошедшие десятилетия белорусско-кыргызское партнерство успешно развивалось и укреплялось на основе принципов уважения и доверия, с учетом интересов друг друга.

Выразил уверенность, что внешнеполитические ведомства и далее будут создавать условия для сбалансированных, плодотворных и устойчивых контактов во благо народов двух государств.