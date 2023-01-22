Кабмин утвердил положение о порядке проведения госметрологического надзора

На заседании кабинета министров утверждено положение о порядке проведения государственного метрологического надзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, документ о порядке проведения государственного метрологического надзора разработано в целях регулирования процедур, связанных с метрологическим надзором по исполнению требований нормативных правовых актов в сфере обеспечения единства измерений в КР.

Положение вступит в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.