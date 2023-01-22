Погода
$ 86.20 - 87.20
€ 93.67 - 94.67

Кабмин утвердил положение о порядке проведения госметрологического надзора

158  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На заседании кабинета министров утверждено положение о порядке проведения государственного метрологического надзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, документ о порядке проведения государственного метрологического надзора разработано в целях регулирования процедур, связанных с метрологическим надзором по исполнению требований нормативных правовых актов в сфере обеспечения единства измерений в КР.

Положение вступит в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426480
Теги:
Кыргызстан, кабмин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  