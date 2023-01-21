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Кабмин утвердил порядок исчисления размера ущерба за порчу земель

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- Назгуль Абдыразакова
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На заседании кабинета министров утвержден порядок исчисления размера ущерба за порчу земель. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, порядок исчисления размера ущерба за порчу земель разработан и принят в соответствии со статьями 40, 54 Закона КР "Об охране окружающей среды".

Как отмечает кабмин, порядок исчисления размера ущерба за порчу земель предназначен для исчисления в стоимостной форме размера ущерба при снятии и перемещении плодородного слоя почвы, загрязнении химическими, биологическими, радиоактивными и иными загрязнителями.

Одновременно оплата штрафных санкций за правонарушение при порче земель не освобождает нарушителя от возмещения материального ущерба, возникшего вследствие порчи земель.


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URL: https://www.vb.kg/426481
Теги:
Кыргызстан, кабмин
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