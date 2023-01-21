Кабмин утвердил порядок исчисления размера ущерба за порчу земель

На заседании кабинета министров утвержден порядок исчисления размера ущерба за порчу земель. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, порядок исчисления размера ущерба за порчу земель разработан и принят в соответствии со статьями 40, 54 Закона КР "Об охране окружающей среды".

Как отмечает кабмин, порядок исчисления размера ущерба за порчу земель предназначен для исчисления в стоимостной форме размера ущерба при снятии и перемещении плодородного слоя почвы, загрязнении химическими, биологическими, радиоактивными и иными загрязнителями.

Одновременно оплата штрафных санкций за правонарушение при порче земель не освобождает нарушителя от возмещения материального ущерба, возникшего вследствие порчи земель.