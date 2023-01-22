Как получить лекарства со скидкой: категории льготников и заболевания

В нашем законодательстве среди прочих мер поддержки больных предусмотрено и обеспечение отдельных категорий населения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения со скидкой, которая составляет от 50 до 90 процентов от их стоимости. О Программе государственных гарантий по оказанию медицинской помощи кыргызстанцам, в частности, по льготному лекарственному обеспечению на этот год рассказала vb.kg сотрудник Фонда обязательного медицинского страхования КР Светлана Байтикова.

- Кто имеет право на льготные лекарства со скидкой до 90 процентов по программе государственных гарантий?

- По закону в отдельных случаях лекарства продаются со скидкой, которая составляет от 50 процентов до 90 процентов. Правительственной программой определен перечень больных с определенными заболеваниями. Так, льготные лекарства со скидкой до 90 процентов выдаются больным на амбулаторном уровне с такими заболеваниями, как параноидная шизофрения, аффективные расстройства различного генеза, эпилепсия, бронхиальная астма, рак в терминальной стадии.

- Что для этого им необходимо?

- Человек должен быть приписан и состоять на учете в группе семейных врачей, иметь 14-значный персональный идентификационный номер (ПИН), персонификация больного должна осуществляться в оперативном порядке специалистами уполномоченного государственного органа в области обязательного медицинского страхования.

Если все в порядке, то надо обратиться по месту приписки к семейному врачу, пройти консультацию. При наличии показаний врач выпишет электронный рецепт и выдаст номер электронного рецепта. По нему больной в аптеке, работающей по договору с Фондом ОМС, может получить лекарство. Но помимо номера рецепта, у него с собой должен быть еще ПИН.

Если данного лекарства нет, то фармацевт обязан закрыть этот рецепт, как не исполненный. А больной по этому номеру рецепта может приобрести препарат в другой аптеке. При покупке лекарства ему должны выдать чек, соответствующий оплаченной сумме.

- Но не во всех аптеках можно купить лекарство с такой скидкой. Где можно ознакомиться с перечнем аптек, которые продают лекарства по программе госгарантий, и с перечнем льготных лекарств?

- На сайте Фонда ОМС в рубрике "Льготное лекарственное обеспечение" есть справочник лекарственных средств, возмещаемых по дополнительной программе ОМС и по программе госгарантий на амбулаторном уровне. Здесь же можно узнать, в каких аптеках реализуются льготные лекарства.

Кроме того, в торговых залах аптек должен быть вывешен на стенде перечень лекарственных средств, реализуемых по льготным программам со скидкой с указанием предельных розничных цен! Выше этих цен аптека не должна продавать лекарство!

- Но далеко не во всех селах открыты аптеки. Где в таком случае приобрести необходимое лекарство, тем более с такой скидкой?

- При отсутствии в сельской местности аптек, имеющих право на реализацию наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов, центры семейной медицины или центры общеврачебной практики могут бесплатно обеспечивать лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения эту категорию больных за счет средств бюджета ЦСМ или Центра общеврачебной практики.

- Но нередко все так гладко бывает только на бумаге, в реальности много еще волокиты. Кто поможет больному отстоять свои права?

- Если возникли проблемы, звоните нам на горячую линию по номеру 113. Кроме того, у нас больной может узнать о всех выписанных и проданных ему лекарственных средствах по льготной программе, а также размеры компенсации и оплаченных им сумм за лекарства. Сотрудник Фонда ОМС может проверить факт выписки рецепта, отпуска лекарства, размера сооплаты и другие данные.