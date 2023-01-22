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Глава кабмина поручил ускорить строительство складов матрезервов в регионах

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- Назгуль Абдыразакова
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На очередном заседании кабмина Акылбек Жапаров запросил информацию по исполнению поручения относительно строительства складов государственного фонда материальных резервов во всех областях республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев отметил, что в настоящее время время идёт подготовка к строительству трёх складов, в том числе в Баткенской области.

Глава кабмина отметил необходимость ускорения строительных работ.

"Строительство складов должно быть начато к марту текущего года. Следует ускорить этот процесс, так как этот вопрос, - обеспечение продовольственной безопасности страны, относится к первоочередным. Необходимые средства будут выделены",- сказал Акылбек Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/426488
Теги:
Акылбек Жапаров, МЧС, Фонд госматрезервов
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