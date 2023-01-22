Глава кабмина поручил ускорить строительство складов матрезервов в регионах

На очередном заседании кабмина Акылбек Жапаров запросил информацию по исполнению поручения относительно строительства складов государственного фонда материальных резервов во всех областях республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев отметил, что в настоящее время время идёт подготовка к строительству трёх складов, в том числе в Баткенской области.

Глава кабмина отметил необходимость ускорения строительных работ.

"Строительство складов должно быть начато к марту текущего года. Следует ускорить этот процесс, так как этот вопрос, - обеспечение продовольственной безопасности страны, относится к первоочередным. Необходимые средства будут выделены",- сказал Акылбек Жапаров.