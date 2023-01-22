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Бизнес КР просит власти отменить электронные товаротранспортные накладные

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- Нина Ничипорова
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С 1 января электронные товаротранспортные накладные (ЭТТН) стали обязательными для всего бизнеса, что вызвало недовольство предпринимателей. 19 января бизнес-сообщество опубликовало обращение к президенту Садыру Жапарову, Жогорку Кенешу и кабинету министров, в котором просит отменить обязательное использование ЭТТН для предпринимателей. Почему? О минусах этого нововведения шла речь на круглом столе "Бизнес vs налоговая. Нужны ли Кыргызстану электронные накладные".

"Внедрение обязательного использования электронной товаротранспортной накладной для предпринимателей, осуществляющих оборот товаров, - важнейший вопрос сейчас для большинства налогоплательщиков. Нужно либо отменять введение ЭТТН, либо как минимум отложить", - сказал vb.kg глава Международного делового совета Аскар Сыдыков.

В подтверждение своих слов глава МДС привел веские аргументы. Во-первых, сейчас предприниматели элементарно не могут принять или отгрузить товары, и это касается всех - и мелких, и крупных представителей бизнеса. Аскар Сыдыков обозначил риски введения ЭТТН. Это риски срыва поставок, не поступления продукции, в том числе продовольственной, повышения цен на продовольственную продукцию.

"Издержки по ЭТТН в итоге отражаются на конечной цене товара. Есть информация о том, что предприниматели уже закладывают риски, добавляя около 4 процентов в стоимость товара", - объяснил он.

Сегодня как никогда каждый процент важен для населения. Сразу столько проблем давно в стране не было - не хватает электричества, растут цены, холода, смог. И в этой ситуации введение ЭТТН дополняет бюрократии, временных и денежных затрат и все остальное.

"В экономике есть понятие потерь, образовавшихся в результате потери времени. Можно подсчитать потери экономики в результате бюрократии, пока бухгалтеры занимаются заполнением бумаг, пусть даже в электронной форме - подсчетами по ЭТТН, все это сказывается на экономике страны. Думаю, еще предстоит подсчитать потери в результате введения ЭТТН", - объяснил Аскар Сыдыков.

"Зачем нужно все это сложное заполнение ЭТТН, которое включает семь процедур: получить логин и пароль в ГНС, купить электронную цифровую подпись, внести в виртуальный склад ГНС список товаров и все свои материальные ценности, список водителей, автомобилей. Даже среднему бизнесу это выполнить сложно, не говоря о малом!" - возмутился глава МДС.

Каждый день в бизнес-ассоциацию приходят новые обращения от предпринимателей с просьбой отменить или хотя бы отложить нововведение.

Глава МДС предложил обратиться к международному опыту, в частности, в соседнем Казахстане, где недавно бизнес обратился к властям с просьбой отменить сопроводительные накладные на товары (СТН). Там подсчитали, что затраты бизнеса в результате пилотного проекта СНТ и только в узком сегменте по подакцизным товарам и товарам, импортированным из стран ЕАЭС, составили порядка 170 миллиардов тенге за 2021 год.

"Каким в идеале должно быть налоговое администрирование? Государство должно заинтересовать предпринимателей, сделать налоговое администрирование максимально простым, - высказал мнение бизнеса Аскар Сыдыков. - У нас же идет тотальный контроль не только со стороны ГНС, но и силовых структур".

Мировой практикой доказано, что силой предпринимателей не заставить работать открыто, нужны мотивация и стимулирование. Так же должно быть и с введением ЭТТН.

Уклон на контроль всего и вся надо менять, переходить с практики пополнения бюджета всеми доступными средствами на стимулирование экономики.

"Внедрение электронных товаротранспортных накладных - тема довольно специфичная, и надо дать понять обществу в целом масштаб нововведения. Будем прорабатывать этот вопрос совместно с Минэкономики, ГНС, Жогорку Кенешем", - заключил глава МДС.


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URL: https://www.vb.kg/426489
Теги:
бизнес, власть, товары, бюджет, предприниматель, налоги, экономика, президент, МДС
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