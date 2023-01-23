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Кыргызстанские военные совершат марш-бросок к 80-летию Сталинградской битвы

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- Светлана Лаптева
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27 января 2023 года Министерство обороны Кыргызской Республики совместно с Поисковым движением Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жениш" организует и проводит марш-бросок, посвященный 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Об этом сообщают организаторы.

В этот день в 16.00 часов в соединениях и частях Министерства обороны КР личный состав совершит марш-бросок на 5 километров. Сбор участников состоится в 15.30 часов непосредственно в местах проведения мероприятия: Кыргызский национальный военный лицей имени Героя Советского Союза генерал-майора Даир Асанова - Военный институт Вооруженных Сил Кыргызской Республики имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Калыйнур Усенбекова - г. Токмок - г. Балыкчы - село Григорьевка Иссык-Кульской области - г. Ош - г. Джалал-Абад.

На памятные мероприятия приглашаются потомки участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Сталинградской битвы, а также воинов 98-й и 99-й отдельных стрелковых бригад, представители военно-спортивных, спортивных, патриотических, исторических клубов, ветеранских организаций, поисковых движений, учащиеся образовательных учреждений и высших учебных заведений республики, ветераны Вооруженных Сил и военнослужащие запаса.

Марш-бросок также посвящается неизвестному подвигу наших земляков - воинов 98-й и 99-й отдельных стрелковых бригад, призванных из Киргизской ССР и стран Средней Азии, совершивших беспримерный 350-километровый марш в декабре 1942 года - январе 1943 года из Элисты (Калмыкия) до населенного пункта Маныч Ростовской области с целью занятия рубежа обороны и воспрепятствования продвижению вглубь отступавших с Кавказа танковых частей моторизированной дивизии "Викинг" немецко-фашистских войск. Поставленную задачу они выполнили ценой своей жизни.

Оставить заявку на участие в марш-броске "80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве" и получить более подробную информацию о предстоящем мероприятии можно по телефонам:

- в г. Бишкек, Чуйской и Иссык-Кульской областях - (0700) 06-76-96 (телефон и ватсап);

- в г. Ош, Ошской и Джалал-Абадской областях - (0708) 65-63-76 (телефон и ватсап).


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URL: https://www.vb.kg/426490
Теги:
ВОВ, Кыргызстан, забег
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