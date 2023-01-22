В Румынии обнаружили богатое погребение гуннского воина

На юго-востоке Румынии обнаружили богатое погребение эпохи Великого переселения народов. В могиле археологи нашли останки, которые принадлежали, по-видимому, гуннскому воину, занимавшему очень высокое положение. Сопроводительный инвентарь этого человека, жившего в V веке нашей эры, включал оружие, украшенные золотом вещи и драгоценности, о чем сообщает издание Live Science.

Археологи отметили, что могилу раскопали недалеко от города Мизил при подготовке территории к строительству автомобильной дороги. В погребении находились костяк мужчины, которого, похоже похоронили в золотой маске, кости лошади, а также больше сотни предметов. Среди них оказались железный меч с позолоченными ножнами, кинжал с украшенной золотом и полудрагоценными камнями рукоятью, наконечники стрел и прочие вещи. По мнению исследователей, это погребение можно интерпретировать как "княжеское".

Источник: nplus1.ru