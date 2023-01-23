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В Майлуу-Суу 810 малоимущих семей получили наборы продуктов питания

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- Карыпбай кызы Толгонай
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По поручению председателя кабинета министров КР Акылбека Жапарова в городе Майлуу-Суу, городское управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций КР передала продуктовые наборы в виде муки, масла и сахара 810 малоимущим семьям города Майлуу-Суу Жалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда КР.

Напомним, Майлуу-Суу остался без отопления и воды в ночь с 11 на 12 января. Сообщалось, что из-за сильных морозов замерзли трубы водопровода, в результате чего в дома перестали поступать тепло и питьевая вода. 16 января жители Майлуу-Суу вышли на митинг и пожаловались на то, что местные власти в интервью гостелеканалам распространяли ложную информацию о том, что 70 процентам жителей вернули отопление.


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URL: https://www.vb.kg/426497
Теги:
Джалал-Абадская область, Помощь
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